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商務部外資圓桌會 輝瑞等12藥企參加

記者陳政錄／北京6日電
中國商務部部長王文濤5日主持召開外資企業圓桌會。（取材自商務部網站）
中國商務部部長王文濤5日主持召開外資企業圓桌會。（取材自商務部網站）

中國商務部部長王文濤5日主持召開外資企業圓桌會，聽取醫藥行業外資企業在華經營情況、問題訴求及意見建議。據商務部發布內容，共有通用醫療、諾和諾德、拜耳、默沙東、羅氏、阿斯特捷利康、賽諾菲、武田、輝瑞等12家企業代表參會，王文濤說，中國政府把吸引外資放在更加重要的位置，持續優化營商環境。

王文濤表示，中國正全面推進「中國式現代化」，堅定不移推進高水平對外開放，將為包括醫藥行業在內的外資企業帶來更多發展機遇。中國政府把吸引外資放在更加重要的位置，持續優化營商環境。

他說，按照國務院部署，商務部依托外貿外資協調服務機制，在現有常態化交流機制基礎上，升級建立外資企業圓桌會議制度。

王文濤說，將透過這個機制性安排，定期舉辦會議，進一步拓展收集問題、聽取建議的渠道，及時回應解決企業關切，助力外資企業在華長期、穩定發展。

據中方發布內容，與會企業表示，對中國經濟發展前景充滿信心，願透過外資企業圓桌會等渠道與政府部門加強溝通交流。企業詳細介紹了醫藥行業外資經營情況和問題，提出了25項具體意見建議。

商務部 國務院 默沙東

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