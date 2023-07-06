我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

管制鎵鍺、取消訪問 中歐趨緊張

中國新聞組／北京6日電

歐洲靠攏美日聯手圍堵中國半導體產業發展的態勢日趨明顯，引發北京當局報復。一方面針對半導體關鍵原料鎵和鍺設下出口管制，另一方面臨時取消歐盟高層官員預定於下周對北京的訪問，卻沒有給出理由，顯示中歐關係趨於緊張。

中國商務部、海關總署3日發布關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告，理由是為維護國家安全和利益；據路透報導，荷蘭外交部在當地時間4日的一份聲明中表示，「（中方出口管制）將對歐洲和荷蘭經濟產生多大程度的影響，將取決於中國如何實施」。荷蘭方面指稱，「鑑於歐盟在貿易政策方面的權威，就這些措施對華交涉主要取決於歐盟」。 

荷蘭外交部長還表示，將就此事與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯繫。

美國之音報導，鑑於中國將經濟武器化，歐盟4日與日本簽署加強半導體領域合作的備忘錄，內容包括共享信息的預警機制，避免因相關材料短缺而導致供應鏈中斷。

環球時報引述遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超稱，中國需要高度警惕日歐加強相關合作，如果他們意圖幫助美國在高科技領域圍剿中國，那麼中國在必要的情況下將予以反制。

而原訂下周訪問北京的歐盟委員會副主席兼外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），臨時被取消了訪問行程，北京並未給出任何理由。波瑞爾計畫於7月10日抵達北京，並與中國國務委員兼外長秦剛進行戰略對話，議題包括人權和俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

歐盟 北京 秦剛

上一則

中韓副外長會談3小時 強調共同推動重回正軌

下一則

淄博燒烤退燒 大量店鋪轉讓：誠心想要，價格還能再低

延伸閱讀

延續布林肯訪中對話 副國務卿致電中駐美大使謝鋒

延續布林肯訪中對話 副國務卿致電中駐美大使謝鋒
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了
瓦格納兵變 中方首度回應：支持俄維護國家穩定

瓦格納兵變 中方首度回應：支持俄維護國家穩定
瓦格納兵變後 中俄副外長磋商：要及時溝通

瓦格納兵變後 中俄副外長磋商：要及時溝通

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」