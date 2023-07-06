管制鎵鍺、取消訪問 中歐趨緊張

歐洲靠攏美日聯手圍堵中國半導體產業發展的態勢日趨明顯，引發北京 當局報復。一方面針對半導體關鍵原料鎵和鍺設下出口管制，另一方面臨時取消歐盟 高層官員預定於下周對北京的訪問，卻沒有給出理由，顯示中歐關係趨於緊張。

中國商務部、海關總署3日發布關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告，理由是為維護國家安全和利益；據路透報導，荷蘭外交部在當地時間4日的一份聲明中表示，「（中方出口管制）將對歐洲和荷蘭經濟產生多大程度的影響，將取決於中國如何實施」。荷蘭方面指稱，「鑑於歐盟在貿易政策方面的權威，就這些措施對華交涉主要取決於歐盟」。

荷蘭外交部長還表示，將就此事與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯繫。

美國之音報導，鑑於中國將經濟武器化，歐盟4日與日本簽署加強半導體領域合作的備忘錄，內容包括共享信息的預警機制，避免因相關材料短缺而導致供應鏈中斷。

環球時報引述遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超稱，中國需要高度警惕日歐加強相關合作，如果他們意圖幫助美國在高科技領域圍剿中國，那麼中國在必要的情況下將予以反制。

而原訂下周訪問北京的歐盟委員會副主席兼外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），臨時被取消了訪問行程，北京並未給出任何理由。波瑞爾計畫於7月10日抵達北京，並與中國國務委員兼外長秦剛 進行戰略對話，議題包括人權和俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。