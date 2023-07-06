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中韓副外長會談3小時 強調共同推動重回正軌

特派記者廖士鋒／北京6日電
中國與南韓賜日在北京舉行高級別外交官磋商，南韓媒體指雙方溝通超過三小時。（取材自中國外交部官網）
中國與南韓賜日在北京舉行高級別外交官磋商，南韓媒體指雙方溝通超過三小時。（取材自中國外交部官網）

在發生多次雙方外交齟齬後，中國與南韓近日開啟外交高層的磋商。中國外交部副部長孫衛東4日與南韓外交部次官補（部長助理）崔泳杉在北京舉行磋商中，強調「台灣問題純屬中國內政，一個中國原則事關中韓關係政治基礎」，敦促南韓務必「恪守和踐行」。

據中國外交部消息，雙方在4日的磋商一致認為，保持兩國關係健康穩定發展符合雙方共同利益，雙方同意秉持建交初心，共同推動中韓關係早日克服「當前面臨的困難」，重回健康發展軌道。消息指，孫衛東就「台灣等涉中方核心和重大利益問題」闡明立場，強調一個中國原則事關中韓關係政治基礎。崔則表示南韓自建交起始終尊重一個中國原則，將繼續堅持。

而中國外交部部長助理農融也於同日會見崔泳杉，農融強調，中日韓三國合作應堅持「以義為先」，雙方同意就推動三國合作向前發展加強溝通協調。

南韓韓聯社發文指出，此次崔泳杉訪問是由中國發出邀請，崔、孫兩人會談並共進晚餐，溝通時間超過三個小時。值得關注的是北京發布磋商結果的措辭，近來北京多次指出雙邊關係惡化「責任不在中方」，但此次強調雙方「共同推動」雙邊關係重回正軌。文章指，南韓幾乎是世界主要國家中，唯一停止與北京開展高層政治外交對話者，接下來雙方外長能否藉由14日在印尼舉行的東協地區論壇外長會之機舉行會晤，將備受關注。

另據澎湃新聞報導，南韓外長朴振3日在青島舉行的中日韓合作國際論壇之開幕式致辭中表示，明年中日韓將在聯合國安理會中開展合作，三國之間的交流與合作對東北亞和平與穩定及全球和平和繁榮有重要作用。對於停擺近四年的中日韓領導人會議，朴振指出「作為第九屆中日韓領導人會議的主席國，南韓將為重啟三國合作機制做出積極努力」。

南韓 北京 聯合國

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