李強會日訪團 官媒淡化沖繩知事到訪 學者重提琉球史

中國總理李強（右）5日在北京會見日本國際貿易促進協會代表團，強調中日雙方要始終恪守中日四個文件確定的各項原則，將互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識落到實處。（取材自央視新聞）

中國國務院總理李強 昨日會見成員包含沖繩縣知事玉城鄧尼在內的日本 國際貿易促進協會代表團，他強調，中日雙方要始終恪守中日四個文件確定的各項原則，將互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識落到實處。他還表示，歡迎日本「地方」同中國地方加強經濟人文等領域交流。

該代表團由日本前眾院議長河野洋平率領，人數約80人，但最受外界矚目的是以代表團顧問身分隨同到訪的日本沖繩縣知事玉城鄧尼。據環球時報報導，玉城表示，如果以他的到訪為契機，掀起在中國尋找琉球遺跡風潮，將會「非常感激」。

玉城鄧尼日前接受環球時報專訪時強調，絕不允許因「台灣有事即日本有事」這一論調使沖繩淪為戰場。他透露，3月訪美時也闡述了對台灣海峽和平與穩定重要性的看法。玉城隨後還將訪問與沖繩縣締結友好關係的福建。

不過，北京 當局似乎有意淡化玉城鄧尼的到訪。除未如日前外傳由中國國家主席習近平接見代表團，中國中央媒體在報導中也未特別突出玉城。玉城4日前往北京通州琉球國墓地遺址祭拜，僅環球時報與網路媒體有相關報導。

李強昨日在會見日本國際貿易促進協會代表團時指出，中日兩國是一衣帶水的近鄰，今年是雙方和平友好條約締結45周年，中日雙方要恪守中日四個文件確定的各項原則，將互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識落到實處。

對於沖繩縣知事到訪，北京方面小心操作。不過，環球時報昨日仍刊登中國社會科學院日本研究所助理研究員孫家珅的署名文章指出，1972年，美日之間單方面移交琉球群島的「施政權」而非「主權」。

文章並闡述古稱琉球的沖繩與中國深厚的歷史淵源，強調琉球曾是中國的藩屬國，接受中國政治文化和社會經濟等全方位的影響，但中國並不干涉琉球內政，許其自治，琉球「自為一國」。