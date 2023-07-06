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環時：中國不會被擠出芯片鏈 管制鎵鍺警告歐美「誤判」

中國新聞組／北京6日電
中國官方近期祭出鎵、鍺等物項出口禁令，商務部前副部長魏建國5日警告，這只是中方反制的開始，接下來的「制裁手段和種類還有很多」。（路透）
中國官方近期祭出鎵、鍺等物項出口禁令，商務部前副部長魏建國5日警告，這只是中方反制的開始，接下來的「制裁手段和種類還有很多」。（路透）

中國自8月起要對生產高性能晶片所需的兩種半導體材料鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制，外界認為是反制美國對其科技戰所作的最新舉措，對此，中國前官員直言，出口管制晶片重要原材料只是開始，官媒則指稱，中國出口管制是發出警告 ，「不會被擠出芯片供應鏈」。

據北京日報消息，中國外交部發言人汪文斌5日於例行記者會上重申，鎵、鍺等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，而對該相關物項「實施出口管制是國際通行做法」，並稱歐盟成員國也對部分物項實施出口管制。他還特別強調，中方是依法對相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，「不針對任何特定國家」。

4日外交部另一發言人毛寧也說「中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際通行做法，不針對任何特定國家」。

對此，環球時報社論稱，中國限制兩種對製造某類型的半導體和電動汽車至關重要的金屬出口，這一舉動是一個警告，「中國不會被動地被擠出全球芯片（晶片）供應鏈」，且表示此措施是用「實際方式」告訴美國及其盟友，其限制中國採購更先進技術的措施是一次「誤判」。

環時指出，中國多年來以犧牲環境為代價，開發自己的稀士資源，來供應全球半導體產業。文章還寫到，在這種情況下，「中國爲什麽不能做出必要調整，更加謹慎地消耗其有限的稀土資源？中國沒有理由繼續耗盡自己的礦産資源，卻被阻擋在技術發展的道路上」。

環時補充，這些管制並不代表中國將禁止稀土出口，但若這些產品涉及軍事用途或用於可能損害中國國家安全和利益的情況，有關部門將有權拒絕出口申請。

此外，路透引述消息人士稱，中國商務部將於6日會見兩款礦物的主要生產商，並討論出口管制細節。

中國管制鎵、鍺等稀有金屬出口，除了歐盟表示「關切」，日、韓亦稱要尋求應對措施；香港媒體報導指出，來自澳洲的中國國際礦業協會（GMAC）主席戴碧特（Peter Arkell）說，稀有金屬對一系列科技產品而言非常重要，鎵和鍺只是其中兩種，中國是大多數稀有金屬材料的主要生產國，指「認為會有另一個國家在短期甚至是中期內可以取代中國的想法」是一種幻想。

中央社報導也指出，中國決定對廣泛應用於半導體和電動車的鎵和鍺實施出口限制，受到影響的企業爭相確保這兩種金屬供貨無虞，部分產業供應商擔心，中國接下來可能限制稀土出口。

晶片 稀土 供應鏈

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