馬斯克：中國有很強人工智慧能力 下決定就一定能做好

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

2023世界人工智慧 大會（WAIC）6日正式開幕。特斯拉 執行長馬斯克 於會上表示，特斯拉非常有興趣將自己的自動駕駛技術與其他汽車製造商進行分享，這個技術是超越時代的，而且會讓汽車使用率大大增加。並稱，「中國一旦下定決定要做一件事情，就一定能做好」。

綜合澎湃新聞、財聯社報導，2023世界人工智能大會（WAIC）於7月6日至8日在上海世博中心及世博展覽館舉行。馬斯克6日「現身」大會暢談人形機器人Optimus、自動駕駛及人工智慧等高科技相關議題。他指出，未來地球上機器人數量將會多於人類數量，「特斯拉非常有興趣將自己的自動駕駛技術與其他汽車製造商進行分享，這個技術是超越時代的，而且會讓汽車使用率大大增加」。

此外，對於當前特斯拉自動駕駛的進度，馬斯克認為，隨著人工智慧技術的快速發展，已經非常接近沒有人類干預的全自動駕駛狀態，「我們已經在美國的道路上測試了，現在很少會需要人工干預了，這是一個預測。」他進一步表示預計在大概今年年末，就有可能實現全面自動駕駛。「我覺得要實現全自動駕駛或者說這種4至5級的全自動駕駛，這個階段大概就今年晚一點時候就能實現。我以前也做過預測都錯了，但是我覺得此刻做的預測比以往任何時候更接近於現實。」

另外，馬斯克還談及中國稱，「中國一旦下定決定要做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智慧，相信中國會有很強的人工智慧能力」。

據悉，2023世界人工智能大會（WAIC）已是上海連續第六年舉辦世界人工智慧大會，而本屆大會以「智聯世界生成未來」為主題，由上海市政府和國家發改委、工信部、科技部、國家網信辦、中國科學院、中國工程院、中國科協等7個部門共同主辦。