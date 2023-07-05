歐盟最高外交官 訪中行遭北京取消

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾資料圖片。（路透）

歐洲聯盟（EU）發言人5日表示，歐盟 外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）原訂下周訪問中國行程，已遭北京 當局取消。

路透報導，歐盟發言人未透露取消的原因。歐洲目前正設法降低與中國密切經濟關係所帶來的風險。布魯塞爾將北京稱為「經濟競爭對象與體制競爭對手」。

歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在書面聲明中告訴路透：「不幸地，我們接獲中方通知訂於下周的日期已經不可能，我們現在必須尋找替代方案。」

中國外交部未立即回應置評要求。

歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo）2日表示，波瑞爾原訂7月10日訪問北京，與中國外交部長會面，討論包括人權和俄烏戰爭等「戰略問題」。

庹堯誨2日在北京的世界和平論壇（World Peace Forum）上表示，在今年年底的領導人峰會之前，雙方可能在9月舉行兩次面對面對話，對話主題分別是經濟和貿易，以及數位議題。

他說，「我們希望與中國接觸，但我們需要取得進展，而且是在今年之內。」

這是波瑞爾今年以來訪中行程第二度未成行。今年4月，波瑞爾因確診新冠肺炎 （COVID-19）而取消北京行。

中國外交部發言人毛寧昨天在記者會上表示，她並未掌握有關波瑞爾訪中的消息。