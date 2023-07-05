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習近平日前罕見提「琉球淵源」測風向？

中國新聞組／北京5日電
習近平參觀中國國家版本館。（新華社）
習近平參觀中國國家版本館。（新華社）

在中國崛起後，沖繩成為美國「第一島鏈」防堵中國的重要關口。今年6月4日，中國官媒人民日報頭版刊出一則頭條消息，意外引發關注。一篇名為「賡續歷史文脈，譜寫當代華章」的文章披露習近平考察中國國家版本館，簡單與館方人員談論了館藏的一份明朝遺留手稿，並提及當時獨立的「琉球王國」（今沖繩）與福建的歷史。有關消息意外觸動中日敏感神經。

BBC中文網報導， 習近平重提琉球歷史，不只預告中共最新政治策略，也帶領中國掀起「琉球熱」，疑有政治動機，被指拋議題測風向。

曾在沖繩的琉球大學任教多年的香港大學香港亞太研究中心研究員林泉忠表示，此次應該是館方「有意識地選擇」涉及琉球歷史的文本，給習近平評述。可以看出兩個信息，「首先，北京似乎在強調，在中日關係並不和睦的當下，中國跟琉球可以有特殊的友好關係；再來就是琉球地位究竟屬不屬於日本，應該也可以討論」。

但是，沖繩民間是否樂見「琉球問題」的發酵呢？林泉忠指出答案應該是否定的。他解釋說，10年前，當時沖繩琉球時報就在社論中批評人民日報涉及沖繩問題的言論 ：「民間認為東海愈來愈不平靜，中國要負起責任......10年後，沖繩的社會及政治沒有什麽大變動，沖繩社會也沒有突然往中國靠攏」。林泉忠還表示，根據他過去在沖繩當地進行的調查研究顯示，不願意獨立的民意是過半的。

至於北京立場，林泉忠曾撰文稱北京應當不會在可預見的未來，正式提出中國不承認沖繩是日本領土的新立場，除非日本未來高度介入「台灣問題」，否則北京不會貿然打「沖繩牌」。

但無論如何，中國的「琉球熱」怎麽興起，習近平的「沖繩牌」是否開始排上中日乃至緊張的印太競逐賽局，已經開始引發區域關注：習近平想要透過「琉球熱」達到什麽樣的政治效果或收益？日本又會如何回應？都是未來值得關注的議題。

習近平 北京 日本

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