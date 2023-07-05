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鎵鍺戰 美企在中「跑步申請」訂單、囤貨

中國新聞組／北京5日電
中國突然宣布限制出口半導體必備的鎵礦、鍺礦，恐衝擊未來半導體生產。（美聯社）
中國突然宣布限制出口半導體必備的鎵礦、鍺礦，恐衝擊未來半導體生產。（美聯社）

中國公告限制半導體原材料鎵和鍺出口引起軒然大波，日韓立刻做出反應，歐盟也表關切。不到24小時，美國半導體晶圓製造商AXT公司立刻準備申請許可證，以期能繼從中國出口鎵、鍺產品。面對連鎖反應，各國相關企業趕著「跑步申請」快速加大訂單、囤貨，以免被「卡脖子」。

中國商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，以保護國家安全和利益。外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。

美國半導體晶圓製造商AXT於公告中表示，其中國子公司北京通美晶體技術公司將立即著手準備申請材料，以向中國購買鎵和鍺。「我們正在積極尋求必要的許可，並努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。」AXT首席執行官 Morris Young說。

AXT表示，今年第一季從中方購買的砷化鎵和鍺基板產品用於其消費、汽車、顯示器和工業應用中，給該公司貢獻了約430萬美元的收入。

美國半導體晶圓製造商AXT 5日表示，公司將尋求繼續從中國出口鎵和鍺基板產品的許...
美國半導體晶圓製造商AXT 5日表示，公司將尋求繼續從中國出口鎵和鍺基板產品的許可。（路透）

針對中國擬對廣泛用於半導體產業的戰略性金屬實施出口管制，歐洲聯盟執行委員會4日表達關切，並且質疑中國聲稱此舉關乎國家安全的說法。

歐盟執委會正在評估這對全球供應鏈和歐洲產業的潛在影響。歐盟執委會呼籲中國根據世界貿易組織規定，將出口管制限制在「明確的安全考量」範圍內。

據海關數據，2022年中國鎵產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭。鍺產品的主要進口國是日本、法國、德國和美國。

中國嚴控稀有金屬出口，日本高度緊張。日本內閣官房長官松野博一在4日表示，對於中國的出口管制，如果根據世界貿易組織的規則，屬於不公正的措施，日方將根據規則做出適當反應。

南韓4日也與半導體及顯示器行業緊急召開會議，研討中國對鎵、鍺出口管制給國內供應鏈帶來的影響。 

西方恐有技術沒材料

直新聞評論員陳冰指出，中國限制出口這兩種稀有金屬及相關物項，從根本上制約了高端晶片（芯片）的製造，被外界認為是對美荷日等國限制對華芯片及技術出口的對等反制。

陳冰說，中國限制出口，對半導體產業會形成立竿見影的連鎖反應，尤其在高端芯片方面。西方國家「有技術但沒有材料，一樣造不出芯片」，甚至美西方還在忐忑，中國會不會在稀土上也要設限。

日本 歐盟 供應鏈

上一則

限制鎵鍺出口反制美日？中外交部：管制不針對特定國家

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