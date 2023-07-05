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限制鎵鍺出口反制美日？中外交部：管制不針對特定國家

中國新聞組／北京5日電
中國外交部發言人毛寧。（取材自外交部網站）
中國外交部發言人毛寧。（取材自外交部網站）

中國商務部與海關總署宣布對半導體原物料鎵和鍺的出口管制，外界認為這是北京對美日荷對半導體設備出口管制的反擊。但中國外交部發言人毛寧4日表示，並不針對任何特定的國家。業界人士指出，中國的鎵、鍺蘊藏並不具壟斷地位，這一反制「軟弱無力」，以宣傳作用居多。

發言人毛寧指出，中國始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。「中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。」

中國商務部和海關總署3日發布公告，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。公告自2023年8月1日起正式實施。而上述兩種材料與半導體、新能源、光纖通信等多個產業相關。

美國及其盟友今年以來陸續宣布對中國實施高科技管制措施，日本5月宣布對23種半導體設備和材料進行出口限制，7月23日起正式實行；荷蘭6月30日宣布進一步收緊光刻機出口政策，高端DUV光刻機9月1日起將限制向中國出口。

而商務部6日將與被視為「戰略金屬」的鎵、鍺主要供應商會面，討論將於8月1日起實施的出口管制措施。

但一篇在中國財經平台廣傳、題為「中國限鎵鍺出口：一場反美宣傳戰」的文章指出，中國選擇在葉倫到訪前夕宣布這項管制措施，顯然經過深思熟慮，選擇一個「具有宣傳意義又有象徵性的目標」出手，對內可證明中美雖然恢復談判，但中國在美國制裁下並未退讓。

業界人士：反制軟弱無力

文章引述半導體業界人士看法指出，以鎵、鍺這樣的市場結構作為反制措施就「太軟弱無力了」。因為，這些材料生產不難，且在半導體製程的用量極少，加上全球儲量還算豐富，無法以稀缺性形成實質的反制力道。

文章指出，以鎵、鍺這種金屬材料做為制裁標的，不像半導體設備般能追蹤到最終用戶。材料經過提煉、加工、組裝等多種繁複的程序，無法完全清理材料的最終去向。除非全面禁止出口，如果只是關卡上做管制，是沒有任何意義的。

文章最後指出，由此可見，這項管制規定最終只有「對內宣傳」與「對外表態」，從中國媒體及網路上引起陣陣歡呼來看，顯然已經達到最初的（宣傳）目標。

商務部 北京 歧視

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