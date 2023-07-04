前北京政協委員沈棟將來美作證：中國民營企業一片荒涼

前北京政協委員沈棟。（影片截圖）

前北京政協委員沈棟目前流亡英國，近日將來美出席一場聽證會，他接受德國 媒體訪問表示現在「中國民營企業一片荒涼」，「習近平 的政策」讓他們害怕，企業家離開的意願強烈。

德國之聲4日刊出獨家專訪，表示沈棟所寫的回憶錄「紅色賭盤」（Red Roulette）揭露中共金權交易，在2023年初出版繁體中文版後引起新一波的關注，他並接受眾院邀請，將在美東時間13日前往美國與中共戰略競爭特設委員會作證，談中國商業經營環境。

中國最高經濟監管機構國家發展和改革委員會7月3日曾召開民營企業家座談會，與三一集團、奧克斯集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉等5家民營企業交流，表示將「研究提出務實管用的政策舉措，盡力幫助企業解決實際困難，為民營企業營造良好的發展環境」；對此，沈棟提出自己的觀察。

他說，自己見到的企業家，不只他們自己，包含身邊的人，「大家第一件事都是想走資，都是說錢怎麼走」，現在「中國民營企業一片荒涼」。

沈棟指幾個月前在台灣見了20幾位企業家，席間大家談的話題也都是「您搬的怎麼樣了？比例是多少？」，企業工廠移出中國「意願強烈」。

中國的民企想離開的原因，他說，除了美方要求在中國以外建立第2個供應點，以及增加關稅等施壓方式外，主要的推力還是「習近平的政策」。

「他們（中國企業家）對共產黨的害怕，遠遠要多於海外的人對共產黨的害怕，因為他們都經歷過，也正在經歷中，身邊很多事情發生，他們都看得到，要走的意願比所有人都強烈。」

且不僅是許多生產型企業想要搬離中國，作為經濟發展引擎的房地產 業目前也處於空前低迷的狀態。沈棟說，「我自己以前是做地產的，地產是回不了頭的」，中國房地產業已經走到盡頭，毫無反彈可能。

他說中國人均住宅擁有量全世界最高，約87%的人住的房子是自己持有。「現在房地產往下走的話，財富劇減效率再走下去，這是很厲害的。87%的人都看到自己的財富在縮水，這種情況下，消費市場不可能提的上來。」

沈棟認為，中國這10年的經濟增長其實是靠舉債的來支撐的，因為政治原因，永遠不希望經濟掉下去。但從地緣政治、經濟狀況和社會發展聚合在這個點上「都到盡頭了」，「各個地方烏雲蓋頂」，看不到如何走出新局。