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美準備限制中企使用雲端服務 中專家：已無所不用其極

記者黃國樑／即時報導
拜登政府正準備限制美國雲端運算業者提供給中國企業的服務。(路透)
拜登政府正準備限制美國雲端運算業者提供給中國企業的服務。(路透)

據華爾街日報4日報導，拜登政府正在準備限制中國企業使用美國雲計算服務，從而防止中企繞開美國對華先進製程人工智能（AI）芯片的出口禁令。中國專家接受環球時報採訪表示，美國對中國半導體產業的打壓正一步步走向極端。

中國「信息消費聯盟」理事長項立剛告訴環球時報，中國雲服務市場由阿里、騰訊等6家國內企業主導，它們已經搭建起了國內的雲服務體系，而亞馬遜和微軟在中國的市場份額較小。拜登政府通過限制向中企提供雲服務打壓中國AI的效果或許並不會很明顯。

他說，不過，這也說明在打壓中國高科技、維護美國霸權這條路上，拜登政府已無所不用其極。

華爾街日報引述知情人士的話表示，這項新的限制政策如被實施，美國政府可能會要求亞馬遜、微軟等美國雲服務提供商在向中企提供使用先進製程AI芯片的雲計算服務之前，必須先獲得美國政府的許可。報導稱，通過這些服務，客戶無需購買控制清單上的先進設備即可使用強大的計算能力，這些設備包括芯片，比如美國科技公司輝達的A100芯片。

國際數據機構IDC4月發布的一份統計報告顯示，截至2022年底，阿里、騰訊、華為、中國電信、亞馬遜是中國雲計算市場份額排名前五的公司。不過，前四家中國公司的市場份額佔比超過64%，亞馬遜的市場份額為8.6%。

亞馬遜 拜登 AI

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