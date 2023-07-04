包道格：G20和APEC峰會 對中美關係是機會

中美關係低落，前美國在台協會台北辦事處長包道格近日在北京表示，9月在印度新德里召開的G20峰會以及11月的舊金山APEC峰會，對中美關係來說是機會。（路透）

中美關係低落，前美國在台協會台北辦事處長包道格近日在北京 表示，9月在印度新德里召開的G20峰會以及11月的舊金山APEC 峰會，對中美關係來說是機會。

由北京清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇「第11屆世界和平論壇」1至3日在北京舉行，中美關係是論壇期間的熱門話題。

中媒觀察者網今天報導，北京大學國際戰略研究院創始院長、國際關係學院教授王緝思昨天在「重構穩定的中美關係框架」分論壇演說指出，中國領導人已許久未踏足美國本土，11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會在美方看來是一次機會。

他說，如果峰會可以取得一定成果，明年的中美關係也許能夠避免驚濤駭浪；而「是否能避免從現在到9月、到11月期間發生影響兩國關係的突發事件很重要，如果有任何事件出現，雙方是否可以避免特別激烈的爭論或衝突，這是我們可以期待的」。

前美國在台協會台北辦事處處長、現任美國卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格（Douglas Paal）則對觀察者網表示，9月在印度新德里召開的20國集團（G20）峰會以及舊金山APEC峰會對中美關係來說是機會。

報導說，在談及低谷中的中美關係接下來的不確定性時，包道格特別提到明年的美國大選和台灣大選。他認為，近數十年來在美國4年一度的選舉週期，民主和共和兩黨都對中國採取強硬態度，因此未來一年半的中美關係，美方出現意外的可能性會增加。

上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯則認為，G20期間中美兩國領導人是否會面取決於未來兩個月中美高層交往情況，包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）即將對中國的訪問，以及之後可能訪中的美國商務部長、交通部長等。

前中國駐美大使崔天凱在論壇期間也針對中美關係表示，中美有穩定兩國關係的共同責任，以回應整個國際社會的期望；而要實現穩定、對兩國和世界都有利的中美關係，需要兩國有共同的政治意願，並在目標和路徑上達成共識。

崔天凱說，「美方經常講需要護欄，我始終對這個說法有所保留，如果兩國關係在錯誤的軌道上，護欄有什麼用？前提要在正確的軌道上」。