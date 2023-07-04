安華重視馬中關係 突擊機場抓害群之馬

馬來西亞總理安華7月2日到吉隆坡國際機場突擊巡視。(取材自瀟湘晨報)

大馬機場捲勒索中國遊客羅生門，馬來西亞總理安華回答記者有關問題時表示，大馬政府會徹查這件事，不排除移民局 官員中有一些害群之馬。安華今年3月底曾到訪中國並會晤中國國家主席習近平，訪華期間提出亞洲各國應讓「一帶一路 」計畫重拾動力，並同意與中國共建「一帶一路」，他對此事件的關注，不難看出他對馬中關係的重視。

星洲日報與海峽時報報導，爭議發酵之際，安華周日突擊巡視吉隆坡機場半小時，表示大部分官員恪盡職責，但不排除有小撮害群之馬，強調政府會徹查並在周三內閣會議上討論案件。

安華並指出，自己巡視時看到機場和移民局大致運作良好，只有一小撮人還活在「舊方式」中，習慣於舊制度和做法，屬反貪員會行動範圍。他提醒政府領袖有必要親自下訪了解問題，勿以為一切都運作正常。

他說：「大部分移民局官員盡職做好工作。若出現問題，我們將會解決。若官員有不當行為，我們也將採取適當行動。」

安華今年3月29日赴中國訪問四天，這是他就任馬國第十任總理後，第一個出訪的東亞國家，據了解，安華有意在任內推動大型基礎建設項目，吉隆坡與新加坡高速鐵路為馬中潛在合作項目，在經濟、投資及貿易，都希望能與中國有更好的合作，並提出亞洲各國應讓「一帶一路」計畫重拾動力。

安華4月1日也與中國國務院總理李強 會面，並強調稱，馬國將秉持「一個中國政策」，致力於促進馬中兩國之經貿關係，並邀請習近平及李強2024年訪問馬國。