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大馬機場囚中客索賄? 驚動總理、部長「闖關救人」

中國新聞組／北京4日電
張慶信在吉隆坡國際機場入境廳解救中國遊客一事，被拍下視頻，在馬國社交媒體引起爭議。(取材自瀟湘晨報)
張慶信在吉隆坡國際機場入境廳解救中國遊客一事，被拍下視頻，在馬國社交媒體引起爭議。(取材自瀟湘晨報)

一名中國籍女子日前抵吉隆坡國際機場被禁入境，馬來西亞旅遊部長張慶信趕往機場「救人」，並指控移民局官員涉嫌勒索「放行費」。事件引發濫權爭議，張慶信強調是透過正當管道申請通行證進入機場，解救遭官員刁難和索賄的中國遊客；涉案移民官員否認索賄，指該名女子無法提供入境後住址才被攔下，事件並驚動大馬總理安華。

來源：YouTube

據本報系聯合報報導，張慶信表示是去解救中國央視高層的女助理，他指出，事件中的中國女子因語言不通，被移民局官員召入「小黑屋」問話超過15個小時，手機被沒收，只獲得一頓餐飲，期間還被索討索取1.8萬令吉（約2萬8000元人民幣）的「放行費」。

據了解，女子在手機中存有往返機票、下榻酒店等信息，基本上並無觸犯任何入境條例。張慶信介入交涉後，女子被釋放並順利入境馬國。

新加坡「星報」報導，該名女子是中國中央電視台一名高層的私人助理，兩人一同到馬來西亞。央視高層順利通關，女子卻被禁止入境，該高層遂向馬來西亞駐廣州總領事館求助。張慶信指出，外國人抵境後遇到這種事已不是首次，認為馬國政府應正視此事，立即展開調查。

「馬來西亞」(Malaysia Now)新聞網站訪問移民局官員納茲米爾(Syahmi Syafie Md Nazmil)，卻有完全不同的說法，官員指，這名中國遊客「王雪」入境時未能出示回程機票，也無法交代到馬來西亞之後要住哪裡，後來他們用電話找人翻譯，得知王雪要到馬來西亞照顧自己的孩子，然後張慶信就趕到現場。

移民官員指，張慶信完全不給入境人員解釋，破口辱罵官員和他的上司，甚至還威脅要把官員降職，至於張慶信說他們索賄，官員喊冤稱沒這回事。

一些人批評張慶信硬闖機場引起騷亂。巫統青年團團長阿克馬譴責張慶信「凌駕於法律之上」，並促請總理安華採取嚴厲行動，包括將他革職。

吉隆坡機場傳出有中客被關小黑屋事件。（取材自微博）
吉隆坡機場傳出有中客被關小黑屋事件。（取材自微博）
馬來西亞旅遊部長張慶信。(取材自瀟湘晨報)
馬來西亞旅遊部長張慶信。(取材自瀟湘晨報)

不過，馬國旅遊業者力挺張慶信，讚揚他勇於揭露移民局的弊端，還親力親為解決問題，提高外國遊客的信心。

馬國反貪機關官員說，他們已著手調查此案，這起爭議事件也驚動馬來西亞總理安華，2日突擊巡視機場；安華在臉書發文指出，政府保證徹查此事，5日召開的內閣會議也將討論這起官員索賄案。

另，據北京媒體透露，目前中國對央媒出境管制很嚴，處級以上領導的護照都上繳，若沒有上級批准的公派任務，無法正常出國旅行。

移民局 手機 新加坡

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