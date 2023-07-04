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「六四」曾對話學生 前統戰部長閻明復病逝

中國新聞組／北京4日電
前統戰部長、全國政協副主席閻明復逝世，享年92歲。（取材自中華慈善總會網站）
前統戰部長、全國政協副主席閻明復逝世，享年92歲。（取材自中華慈善總會網站）

1989年中國「六四」民運期間曾與學生對話，事件後被撤職，被視為黨內開明派的時任中共中央統戰部長、中國全國政協副主席閻明復3日因病逝世，享壽92歲。家屬表示近日將擇期舉行「恭行簡儀，以誌紀念」。

綜合財新網報導及相關訊息，閻明復為遼寧海城人，1931年11月出生北京，1949年畢業於哈爾濱外國語專科學校，並加入中共，精通俄語，曾任中共中央辦公廳翻譯組組長，並擔任時任中共中央主席毛澤東的俄語翻譯，曾參與毛與時任蘇共總書記赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）的會談。

此後，閻明復曾任中共中央「馬恩列斯著作編譯局」毛澤東著作翻譯室定稿員；1986年升任中共中央統戰部長，1987年閻明復兼任中共中央書記處書記，1988年又兼任全國政協副主席。

閻明復最為外界熟知的事蹟，是他在1989年「六四」事件的角色。同年5月，他曾與胡啟立等人前往中國青年報社等多個媒體，與記者及領導幹部當面對話及座談。此後，學生開始在天安門廣場絕食抗議，閻明復特地委託嚴家其等學界人士前往勸說，並約見學生領袖王丹、吾爾開希等人對話。

1989年5月16日，閻明復獲時任中共總書記趙紫陽授權前往天安門廣場與學生對話，更曾表示願意一起靜坐且充當人質，樹立了「開明派」的形象。但「六四」事件爆發後，閻明復與胡啟立等開明派即被免去中央書記處書記職務，1990年並被免去統戰部長、全國政協副主席等職。閻明復在1991年5月復出，降級出任民政部副部長，1997年7月卸任退休；1997年8月至2002年轉任中華慈善總會會長。

中共 六四 天安門

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