籲中日韓合作 王毅：染黃頭髮 也變不成洋人

王毅於「中日韓合作國際論壇」開幕式致詞。（翻攝自中國外交部官網）

中共 中央外事工作委員會辦公室主任王毅 3日在一場論壇中就中日韓合作提出「三國合作重整行裝再出發的明確信號」。王毅說，中日韓三方應當保持戰略定力，把握時代潮流，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。

綜合媒體報導，王毅在青島舉行的2023年中日韓合作國際論壇中發表題為「把握正確方向，共同振興亞洲」的講話。王毅在會見出席主要嘉賓談及中日韓合作時表示，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。」他強調，三國合作可以振興亞洲，造福世界。

王毅還以不點名的方式批評美國稱，「近年來這種局面正在面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意宣傳意識形態的差異，編織各種排他性的小圈子，試圖以對抗取代合作，以分裂取代團結。」

王毅指出，如果放任這一趨勢發展，不僅嚴重干擾三國合作的順利推行，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。

王毅回顧說，20年前中日韓發表了第一份聯合宣言，宣言指出三方合作旨在促進發展、加強東亞合作，維護地區乃至世界的和平與繁榮。這是三國合作的初心和肩負的使命。三國合作正是秉持這份初心和使命，從無到有、從小到大，逐步成長為本地區最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要的動力。

王毅表示，「亞洲是我們的共同家園，三國是搬不走的近鄰。」站在時代的十字路口，中日韓三方應當保持戰略定力，把握時代潮流，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。過去十年，中日韓相繼實現快速發展，成功推進現代化進程，關鍵就在於秉持和平發展理念，要尊重歷史核心利益，理解各自選擇的道路。