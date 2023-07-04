報復戰？ 中管制「晶片糧倉」嚴控鎵、鍺出口 恐砸腳自傷

中國宣布對鎵、鍺出口實施限制，此舉將導致中國和美歐針鋒相對的科技戰升級。圖為示意圖。(Getty Images)

中國公告自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，兩者都是晶片 （芯片）、電信和電動汽車等行業所需原材料，作為全球金屬鎵、金屬鍺儲量及產量最大國家之一，中國實施管制無疑將會對全球半導體產業造成重大影響，被視為對美國和西方國家的科技圍堵的反擊，但也有媒體認為中國此舉可能砸腳自傷。

證券時報報導，鎵、鍺在半導體材料、新能源等領域應用廣泛，其中，鎵被稱為「半導體工業新糧食」，廣泛應用於光伏、磁性材料、醫療、化工特別是無線通訊、LED等領域，砷化鎵作為重要的第二代半導體材料，是目前最成熟、生產量最大的化合物半導體材料之一。 因此，金屬鎵不僅被中國作為戰略性儲備礦產之一，也先後被歐盟 、美國、日本等發達地區列入戰略性或關鍵礦產目錄。

法國廣播電台報導，據歐盟委員會2020年一份報告，中國占鎵產量的80％，鍺80％的產量也來自中國。根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，中國鎵儲量占全球儲量的68%左右，美國儲量還不到中國的1/40；身為握有晶片原材料的「大糧倉」，市場一般看法認為中國是藉由半導體產業中關鍵原物料市場管制，反制歐美有關禁止半導體製程機具進入中國市場的一種報復手段。

有分析人士指出，中國嚴格控制鎵、鍺的產量及出口量，不排除相關產品價格上行的可能。但中國的出口限制出台之際，世界各國正在努力擺脫供應鏈對中國的依賴。彭博報導，Hallgarten & Co負責人克里斯托弗（Christopher Ecclestone）表示：「當他們（北京 ）停止壓制價格時，在西方開採這些金屬突然變得更加可行，然後中國再次獲得烏龍球。」

「隨後中國的市場主導地位就會喪失——同樣的情況之前在銻、鎢和稀土等其他產品上也發生過。」

金融時報報導，一些中國企業擔心出口管制可能會適得其反。一家中國半導體材料公司的高管表示，「在經濟低迷時期，可能反而會影響中國廠商的業務，且短期內對國際市場的影響有限。」