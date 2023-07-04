俄海軍總司令訪華 環時：中俄海軍今年料大動作

中國國防部長李尚福3日在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫。（視頻截圖）

中國國防部 長李尚福3日在北京會見俄羅斯 海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），葉夫梅諾夫透露出一個信息表明，中俄兩國海軍今年大概率會舉行第三次聯合巡航。環球時報解讀稱俄海軍總司令訪華透露一個重要信息，「中俄海軍今年將有大動作」。

據中國國防部3日發布的消息，李尚福在談到中俄兩國海軍合作時表示，中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻。

葉夫梅諾夫則表示，俄方高度重視加強俄中兩軍各領域務實合作，願與中方保持密切協調，堅決落實兩國元首達成的重要共識，持續拓展兩國海軍各層級交流，共同組織好海上聯合演習、聯合巡航等重要演訓活動，不斷把兩國兩軍關係推向新的高度。

雙方在發言中皆提及到海上聯合演習和聯合巡航。不僅如此，李尚福表示希望中俄海軍「拓展專業領域務實合作」，葉夫梅諾夫則提到「不斷把兩國兩軍關係推向新的高度」。

環球時報報導，軍事專家宋忠平3日表示，無論是中俄海上聯演還是海上聯合巡航都已經實現了常態化。近些年來，中俄海軍之間的合作，無論是廣度還是密度都在不斷加強，合作領域也已經從非傳統安全領域拓展到傳統安全領域，合作深度不斷加深。

從公開資料可見，中俄雙方互相參加年度戰略演習也已經實現了常態化。宋忠平認為，兩軍在各自國家的陌生地域、海域舉行聯合軍事演習是軍事合作加深的重要體現。而海上聯合巡航的特點首先是在巡航中穿插演練，其次是巡航的海域越來越遠，也不排除增加巡航頻率。

美國之音報導，近期中俄間的軍事聯繫越加緊密。今年3月中，中國國防部宣布，中國、俄羅斯和伊朗等國的海軍將在阿曼灣舉行聯合海上軍事演習。分析人士認為，這是中國為對抗澳英美三邊安全聯盟奧庫斯（AUKUS）而採取的一次針對性行動，並且一個類似奧庫斯的聯盟雛形顯現。

6月初，中國跟俄羅斯在日本 海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航。近日兩艘俄羅斯兩艘護衛艦又在台灣東部沿海及日本沖繩島附近海域巡弋，外界認為這是中俄連手針對親美勢力所發出的警告。