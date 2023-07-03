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談晶片被「卡脖子」國科大校長哭了 勉畢業生「擦乾恥辱」

中國新聞組／北京3日電
國科大校長周琪致辭時一度哽咽。（取材自每日經濟新聞）
國科大校長周琪致辭時一度哽咽。（取材自每日經濟新聞）

中國科學院大學校長周琪1日在畢業典禮暨學位授予儀式，講到不久前去世的微電子所研究員黃令儀老師的事蹟時哭了，他寄語畢業生「你們的責任應該是開闢新領域、開闢新賽道的引領者、建設者，應該成為我們未來不再因芯片(晶片)被別人『卡脖子』的戰士。」

每日經濟新聞報導， 周琪致詞時表示，希望畢業生作為肩負著中國科學院人使命和責任的強國一代，「奔赴祖國最需要的地方去，向著問題出發」。

中國青年報報導，周琪說，不知道同學們有沒有思考過，中國的現實問題是什麼？我們經濟體量全球第二，但大而不強、臃腫虛胖的問題，核心的癥結就在於創新能力不強。

他希望國科大的畢業生，能以老一輩優秀科學家為榜樣，從經濟社會發展和國家安全面臨的實際問題中尋找自己的主攻方向，奔著最緊急、最緊迫的問題去，永遠不要再讓「卡脖子」的那雙無形之手遏制我們的發展，永遠不要讓核心技術的壁壘成為我們強國道路上難以逾越的鴻溝。

新京報報導，談到前輩黃令儀老師時，周琪一度哽咽，「不久前去世的微電子所研究員黃令儀老師，為了盡快解決國家芯片『卡脖子』問題，年近八十依然堅守在『龍芯』研發中心。她說，『我這輩子最大的心願就是匍匐在地，擦乾祖國身上的恥辱。』每次想到這句話，我都淚流滿面。」周琪說道。

周琪希望同學們記住，國科大人是「兩彈一星精神」的傳承者，更是「兩彈一星事業」的繼承者。希望學生們要最大限度地艱苦奮鬥，也要最大程度地「協同創新」。要自覺地把個人的理想和祖國的命運緊緊聯繫在一起，把個人的志向與民族的振興緊緊聯繫在一起。

侯建國（前）、周琪（第二排右一）步入儀式現場。（取材自中國科學院大學官網）
侯建國（前）、周琪（第二排右一）步入儀式現場。（取材自中國科學院大學官網）

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