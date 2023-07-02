打臉北京 日媒：俄仍進口中國軍用無人機

儘管北京 當局一再否認有中國軍用無人機被用於烏克蘭 戰場，但是日本媒體日經亞洲經過調查發現，俄羅斯 過去幾個月以來一直從中國公司進口專門用於侵烏戰爭的軍用無人機。

日經亞洲在1日發表調查報導中指出，在2022年12月至2023年4月期間，俄羅斯公司從中國至少進口了37架中國製造的無人機，價值約為10.3萬美元。而且這些無人機的報關紀錄上清楚寫明「特別軍事行動專用」。

所謂「特別軍事行動」就是俄羅斯官方給予侵烏戰爭的正式名稱。

美國之音報導，自從俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，北京一再否認向莫斯科提供用於烏克蘭戰場的武器裝備。此前多家媒體多次報導說，俄軍入侵烏克蘭之後，俄羅斯加速從中國進口無人機，但北京一再否認中國出口的無人機被用於烏克蘭戰場。

「中國呼籲有關各方加強管控，防止所有類型的無人機被用於衝突地區的戰場，共同維護國際和平與地區穩定，」日經亞洲引述中國外交部一位發言人今年4月的話說。

紐約時報之前的報導說，自俄烏戰爭爆發以來，中國不斷向俄羅斯出售軍用無人機，其中包括大疆公司的產品。各種產品通過中介和出口商之手從大大小小的中國企業運往俄羅斯。

截止到今年3月，中國出口到俄羅斯的無人機總價超過120萬美元。

日經的調查發現，過去幾個月以來，俄羅斯公司一直悄悄在進口無人機的報關單用途一欄上寫明用於烏克蘭戰爭的字樣，而中國出口的無人機的廠商包括遭到美國製裁的深圳大疆創新科技有限公司。

日經指出，目前並不清楚中國公司或政府是否知道俄羅斯海關的報關單上是如何填報這些由中國出口至俄羅斯的無人機的。

日經說，它從多個渠道掌握了這些俄羅斯的報關紀錄，其中包括印度進出口貿易數據和出口精靈（Export Genius）的數據，並且分析了中國向俄羅斯供貨運輸的情況。

日經在報導中指出，在俄羅斯總統普京下令政府加強對侵烏戰爭的物資供應之後，「特別軍事行動專用」的標籤去年底開始出現在報關紀錄上。

去年11月，俄羅斯聯邦海關總署在其官網上表示，海關將加速和簡化放行「旨在支持俄羅斯軍事單位戰鬥和日常活動的軍民兩用和民用產品」。

日經引述克里姆林宮的紀錄指出，普京去年12月在向軍方官員發表談話時曾經指出，無人機「應該是排、連、營等作戰單位的必需品」。軍事分析家也表示，俄羅斯在烏克蘭戰場一直使用無人機進行偵察和攻擊。

日經的調查還發現，俄羅斯公司還向中國公司支付了120萬美元，採購22台偵測和乾擾無人機的設備，另向中方公司支付36077美元，採購十台“加固型”便攜式個人電腦。所有這些都在海關紀錄上標明用於烏克蘭戰爭。

日經的報導指出，今年2月1日，俄羅斯信息技術公司Status Compliances耗資28292美元從深圳科信通信技術公司進口了三架無人機，這三架無人機的起飛重量在25至150公斤之間。根據“進出口數據”公司的紀錄，這三架無人機是由深圳嘉馳機電公司製造的。

這三架無人機在報關紀錄中寫明是民用型，但是在海關表格的備註欄中又說是為“俄羅斯聯邦武裝部隊特別軍事行動使用”。

「重量超過25公斤的大型無人機可以用於偵察，而經過改裝後也可以用於攻擊，」日經引述日本慶應義塾大學無人機專家古谷知之教授的話說。「它們裝上炸藥就可以變成自殺式（無人機）。」古谷知之指出，大疆生產的MAVIC-3型無人機可以被用來執行偵察任務，但是不能用於空襲。

海關紀錄顯示，今年1月至3月，價值75100美元的34架大疆生產的無人機被運往俄羅斯，這些無人機的起飛重量在250克至七公斤之間。其中24架是大疆MAVIC-3型。

大疆在發給日經的一份聲明中表示，該公司無法確認海關有關今年大疆出口的紀錄，否認報關單上列出的公司是大疆的代理。大疆在聲明中表示，大疆及其附屬公司去年4月26日起就「主動停止向俄羅斯和烏克蘭運送貨物並停止在兩國的運作」，但是公司「無法控制我們的產品離開我們的監管後如何被使用」。

「我們採取了我們所能控制的所有措施來強調我們的產品不應被用於作戰、製造傷害或被改裝成武器，」大疆的聲明說。

俄羅斯公司Status Compliances被日經問及俄羅斯海關紀錄上顯示其進口無人機的問題時，開始說並不清楚這些交易。當日經向該公司出示進口無人機的詳細交易信息時，該公司又否認發生過這些交易。

深圳嘉馳機電公司向日經否認該公司向俄羅斯出口過無人機。而另一家在俄羅斯海關紀錄上被列為賣家的深圳科信通信技術公司則沒有對日經一再的置評要求作出回應。

日經曾要求就無人機交易一事採訪俄羅斯政府和中國駐日大使館，但是沒有收到任何回應。