瑞典智庫：中共滲透中文學校教材 掩蓋六四屠殺

瑞典 智庫發布歐洲首份針對中文學校運作的報告，揭大多中文學校與中共 及附屬組織有著密切聯繫，包括教材也為中國大使館提供的中共敘事內容。而後知後覺的瑞典教育 機構早前主動提供支持。報告作者籲瑞典政府、教育機構等有效應對滲透風險。

自由亞洲電台報導，瑞典國家中國問題研究中心日前發布主題為「瑞典中文學校與中國共產黨的聯繫」報告，這是瑞典以及歐洲首份針對當地中文學校運作情況的調查報告。

報告重點追蹤了13所活躍的中文學校，涉及2500名學生和100名教師。調查發現，其中有11所與中國駐瑞典大使館、領事館及其他中共附屬組織關係密切，並得到它們的支持。

透過中共官媒、中國使領館等公開報導，很多中文學校的教科書採用中共敘事，比如將台灣描述成「中國最大的島嶼」；刻意掩蓋1989年「六四大屠殺」，要求接受中文教育的兒童和青年要「效忠中國政府」等。

其實，早在2017年，中國知名的「戰狼外交官」之一、中國駐瑞典前大使桂從友參加了「瑞青中文學校」的校慶活動，他在演講中使用了習近平的「中華民族偉大復興」、「中國夢」等大外宣詞彙。

專家示警，近年，近年中共在規模和範圍上不斷加大對海外華人的影響，以支持其在國內和國際議程中的野心，中文學校是中共大戰略的一個組成部分，報告呼籲瑞典當局推出有效應對之策。