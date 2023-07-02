我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

瑞典智庫：中共滲透中文學校教材 掩蓋六四屠殺

中國新聞組／北京2日電

瑞典智庫發布歐洲首份針對中文學校運作的報告，揭大多中文學校與中共及附屬組織有著密切聯繫，包括教材也為中國大使館提供的中共敘事內容。而後知後覺的瑞典教育機構早前主動提供支持。報告作者籲瑞典政府、教育機構等有效應對滲透風險。

自由亞洲電台報導，瑞典國家中國問題研究中心日前發布主題為「瑞典中文學校與中國共產黨的聯繫」報告，這是瑞典以及歐洲首份針對當地中文學校運作情況的調查報告。

報告重點追蹤了13所活躍的中文學校，涉及2500名學生和100名教師。調查發現，其中有11所與中國駐瑞典大使館、領事館及其他中共附屬組織關係密切，並得到它們的支持。

透過中共官媒、中國使領館等公開報導，很多中文學校的教科書採用中共敘事，比如將台灣描述成「中國最大的島嶼」；刻意掩蓋1989年「六四大屠殺」，要求接受中文教育的兒童和青年要「效忠中國政府」等。

其實，早在2017年，中國知名的「戰狼外交官」之一、中國駐瑞典前大使桂從友參加了「瑞青中文學校」的校慶活動，他在演講中使用了習近平的「中華民族偉大復興」、「中國夢」等大外宣詞彙。

專家示警，近年，近年中共在規模和範圍上不斷加大對海外華人的影響，以支持其在國內和國際議程中的野心，中文學校是中共大戰略的一個組成部分，報告呼籲瑞典當局推出有效應對之策。

瑞典 中共 教育

上一則

振房市 多地放寬限購 柳州、珠海貸款利率降至3.6%

下一則

拚經濟 多省公布第3季計畫：萬億地方債蓄勢待發

延伸閱讀

拜登下周會瑞典總理 北約、烏克蘭、中國議題料入列

拜登下周會瑞典總理 北約、烏克蘭、中國議題料入列
瑞典可蘭經焚燒案 中東國家氣到這麼說

瑞典可蘭經焚燒案 中東國家氣到這麼說
喜瑞都中文學校「商會專班」學中文認識台文化

喜瑞都中文學校「商會專班」學中文認識台文化
喜瑞都中文學校華語文學習中心成果展

喜瑞都中文學校華語文學習中心成果展

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材