荷將限制向中出口半導體設備 中商務部表示不滿

針對荷蘭政府祭新規限制向中出口半導體設備，中國商務部1日表示不滿與堅決反對。（美聯社）

美荷接連祭出打擊中國半導體產業的新規定。荷蘭政府30日宣布限制向中國出口半導體設備，9月起光刻機大廠艾司摩爾（ASML）出口DUV深紫外光微影設備到中國，須事先申請許可。對此，中國商務部 發言人1日以書面應詢方式表示，中方對此不滿並堅決反對。

商務部發言人表示，近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商，但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。

發言人說，荷方應從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，避免有關措施阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，不濫用出口管制措施，切實維護中荷企業和雙方共同利益，維護全球半導體產業鏈供應鏈 穩定。

商務部也將矛頭指向美國，發言人表示，近年來，美國為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國家對中國實施半導體打壓圍堵，人為推動產業脫鉤斷鍊，嚴重損害全球半導體產業發展，中方對此堅決反對。

如同商務部所言，中國官方已多次就半導體議題向荷蘭磋商。今年5月，中國國家副主席韓正訪問荷蘭，會見國王亞歷山大，並與首相呂特會談時，便強調雙方要「共同確保全球產供鏈穩定」，韓正還會見了艾司摩爾負責人。

韓正回國後不久，中國國務院 總理李強緊接著與呂特通話，喊話荷方「秉持契約精神、堅持市場原則」、「維護全球產業鏈供應鏈暢通」，也表態期望荷蘭「推動歐洲堅持戰略自主」。