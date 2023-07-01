我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶假期 紐約州嚴打酒駕 增加巡警、臨檢站 「便衣」也出動

空氣不改善 紐約市長：國慶煙火恐生變

荷將限制向中出口半導體設備 中商務部表示不滿

記者陳宥菘／即時報導
針對荷蘭政府祭新規限制向中出口半導體設備，中國商務部1日表示不滿與堅決反對。（美聯社）
針對荷蘭政府祭新規限制向中出口半導體設備，中國商務部1日表示不滿與堅決反對。（美聯社）

美荷接連祭出打擊中國半導體產業的新規定。荷蘭政府30日宣布限制向中國出口半導體設備，9月起光刻機大廠艾司摩爾（ASML）出口DUV深紫外光微影設備到中國，須事先申請許可。對此，中國商務部發言人1日以書面應詢方式表示，中方對此不滿並堅決反對。

商務部發言人表示，近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商，但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。

發言人說，荷方應從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，避免有關措施阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，不濫用出口管制措施，切實維護中荷企業和雙方共同利益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

商務部也將矛頭指向美國，發言人表示，近年來，美國為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國家對中國實施半導體打壓圍堵，人為推動產業脫鉤斷鍊，嚴重損害全球半導體產業發展，中方對此堅決反對。

如同商務部所言，中國官方已多次就半導體議題向荷蘭磋商。今年5月，中國國家副主席韓正訪問荷蘭，會見國王亞歷山大，並與首相呂特會談時，便強調雙方要「共同確保全球產供鏈穩定」，韓正還會見了艾司摩爾負責人。

韓正回國後不久，中國國務院總理李強緊接著與呂特通話，喊話荷方「秉持契約精神、堅持市場原則」、「維護全球產業鏈供應鏈暢通」，也表態期望荷蘭「推動歐洲堅持戰略自主」。

商務部 供應鏈 國務院

上一則

洛陽賣菜大爺掙21元被罰11萬元 網一面倒砲轟 法院：不用執行

下一則

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

延伸閱讀

荷蘭對中祭出新晶片設備出口限制 艾司摩爾受衝擊

荷蘭對中祭出新晶片設備出口限制 艾司摩爾受衝擊
達沃斯演說 李強撕「風險」標籤：中國GDP將增5%

達沃斯演說 李強撕「風險」標籤：中國GDP將增5%
李強會晤越南總理：加快南海行為準則磋商

李強會晤越南總理：加快南海行為準則磋商
中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動

中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵
2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因