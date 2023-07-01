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辜朝明：中陷「資產負債表衰退」 應祭財政刺激措施

中國新聞組／北京1日電
日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明。（本報資料照片）
日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明。（本報資料照片）

日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明指出，中國大陸正在落入所謂「資產負債表衰退」處境，政府有必要介入擔任最後救援借款人的角色，並迅速擴大財政支出刺激經濟來解決面臨的挑戰。華爾街日報等美國媒體也引述學者提出警告，中國大陸經濟顯露新疲態，政府刺激力度令人質疑，若不儘速大刀闊斧改革，恐將削弱其世界工廠的地位。

辜朝明是台灣已故政治人物辜寬敏的長子，目前是日本早稻田大學兼任教授。中央社報導，辜朝明為解釋日本在1990年代經濟停滯提出「資產負債表衰退」概念，意指家庭和企業將更多收入用於減債，而非進行消費或投資。辜朝明表示，如今他在中國大陸經濟當中見到相似情況，因為民眾擔憂資產價格和經濟成長展望而不再借貸，且反而「嘗試減少債務」；政府「應該刻不容緩放寬貨幣政策，或是採取經濟學家愛談論的結構性改革政策」。

辜朝明表示，陸企現在應該做的是貸款和擴張卻沒這麼做，這暗示企業主有所擔憂。原因可能包括政府監管的不確定性，以及企業的資產負債表在防疫封城期間已遭受衝擊。

辜朝明認為，北京政府有必要介入擔任最後救援借款人的角色，直到民眾有足夠信心再度借款。「只要中國政府採取迅速、充分且持久的財政刺激措施，中國國內生產毛額（GDP）沒有理由崩跌」。

辜朝明並說，中國大陸經濟面臨的另一項弱點，是大陸企業主較當年的日本能更容易把業務移往海外。大陸人口也更早階段觸頂。加上其經濟相對而言更加依賴建設，因此「中國面臨的挑戰很可能比過去日本面臨的要大許多」。

華爾街日報報導指出，中國大陸經濟增長乏力的證據不斷湧現，令人質疑政府是否採取了力度足夠的行動來扭轉局面。比如國家統計局6月30日公布6月製造業連續第三個月萎縮，非製造業疲軟，表明就業崗位短缺正在惡化。有經濟學家警告，如果不大刀闊斧改革，再加上持續的政治緊張局勢，可能會削弱中國大陸的世界工廠地位。

美國之音報導也指出，中國大陸第一季度經濟增長快於預期，主要因為疫情後的消費強勁反彈，但政策制定者在第二季度已無法維持這一勢頭。分析師們紛紛下調了對中國大陸經濟的預測。其中野村證券最為悲觀，將今年中國大陸國內生產總值（GDP）增長預測從5.5%下調至5.1%，此次下調甚至考慮到了中國大陸祭出新刺激措施後的前景。

辜寬敏長子辜朝明在「辜寬敏先生追思紀念會」致詞。（記者邱德祥／攝影）
辜寬敏長子辜朝明在「辜寬敏先生追思紀念會」致詞。（記者邱德祥／攝影）

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