習再關切雄安新區 央企已有子公司遷入

無人機拍攝雄安站。（新華社）

中共 當局持續推進對「雄安新區」的建設。總書記習近平30日主持中共中央政治局會議，會議指出，要結合現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施；合理把握建設規模和節奏，創造「雄安質量」。另外，北京 央企子公司中鐵北京局雄安公司30日也完成搬遷雄安工作。

新華社報導，會議重申，設立雄安新區，是以習近平為核心的中共中央，為疏解北京非首都功能、深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，是「千年大計、國家大事」。當前，雄安新區工作重心已轉向高質量建設、高水準管理、高質量疏解發展並舉。

會議強調，要結合雄安新區現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施。要堅持穩步有序、量力而行，持續推進標誌性疏解項目在雄安新區落地建設，積極探索和遵循城市建設發展規律，強化節約集約、綠色低碳，合理把握建設規模和節奏，創造「雄安質量」。

會議還提到，要堅持探索創新、先行先試，優化營商環境，加強科技創新，發展高端高新產業，加強前瞻設計等。要求把中共的領導，貫穿高標準高質量建設雄安新區全過程、各領域、各環節，要求河北省履行主體責任，雄安新區履行屬地責任，有關地方積極予以支持，中共中央和國家機關有關部門要主動指導服務，推動雄安新區建設發展不斷取得新進展、邁上新台階。

報導指出，雄安新區是首個由中共中央、國務院 印發通知成立的國家級新區，於2017年4月1日正式成立，被定位為北京市非首都功能疏解集中承載地，但後來建設進度不如預期。去年二十大召開後，雄安新區屢傳復工消息，習近平更於上月10日，親率國務院總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥三名政治局常委一同視察雄安新區。

雄安新區啟動區的雄安宣武醫院項目。（新華社）

另據中新社報導，中鐵北京工程局集團雄安工程有限公司30日整體搬遷至雄安新區工作全部完成，舉辦揭牌暨入駐儀式。這是中國中鐵產業集群首家三級子公司整體落戶新區。

這是按照中國中鐵股份有限公司製定的產業集群導入方案，採取1+6+N形式中6的首家整體搬遷雄安新區的疏解企業。2022年11月，中國中鐵股份有限公司宣布將旗下多家企業整體疏解搬遷到雄安新區，統籌投資建設中鐵雄安基地。