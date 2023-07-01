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夥伴、競爭者、體制性對手 歐盟峰會重申中國「三位一體」

國際中心／綜合報導
歐洲理事會主席米歇爾（左）和歐盟委員會主席范德賴恩，6月30日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上出席記者會。（美聯社）
歐洲理事會主席米歇爾（左）和歐盟委員會主席范德賴恩，6月30日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上出席記者會。（美聯社）

為期兩天的歐盟峰會6月30日落幕，中央社報導，會後聯合聲明表示反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖。這是歐盟重新校準對中國關係的結論之一，也是首度在峰會表明對台海立場。

根據理事會發布的文件，這次會議關於中國的結論有六點。首先是重申、確認歐盟對中國的多面向定位，即中國「同時是（歐盟的）夥伴、競爭者和體制性對手」。

這個「三位一體」原則首見於歐盟執委會與對外事務專員在2019年向歐盟會員國提出的「歐盟–中國戰略展望」，2020年10月獲得歐盟理事會背書採納為一致立場。

結論文件並強調歐盟與中國「雖然有不同的政治和經濟體制，但雙方對於尋求建設性及穩定的關係有著共同利益」，此利益植基於尊重以法治為基礎的國際秩序、平衡的交往及互惠。

對於台海安定及反對武力改變現狀的表態，可見於2021年起的G7聯合聲明和美歐峰會、日歐峰會聯合聲明，以及歐盟高層近年的個別談話，寫入歐盟27國峰會結論則是第一次。

這次會議原本預期是自2020年10月歐盟峰會後，歐盟對中國政策最重要的討論，不過一方面因歐美當前試圖與中國恢復往來的氣氛濃厚，另一方面因匈牙利與波蘭反對歐盟的新移民措施打亂議程，使這次關於中國的結論大致按照理事會幕僚的草稿，不脫歐盟過去反覆重申的觀點。

但是對北京的態度明顯有別：在中國有巨額商業利益的德國與法國，和遭到中方制裁的立陶宛，立場就不一樣。

歐洲理事會主席米歇爾。(路透)
歐洲理事會主席米歇爾。(路透)

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