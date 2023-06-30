葉倫期待訪中 欲與北京「重新建立聯繫」

美國財長葉倫預計在7月訪問中國。（美聯社）

美中之間的緊張局勢在近年來急遽升溫，美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）表示，儘管美中兩國之間存在分歧，但她仍希望前往中國與北京 當局「重新建立聯繫」。對於葉倫訪中，中國外交部沒有正面回應，僅說「中美雙方就各層級的對話和溝通保持著交流」。

拜登 政府最近試圖為緊張局勢降溫，葉倫表示：「有一批新的領導人，我們需要互相了解。」但她拒絕透露預計造訪北京的確切日期。彭博則報導，會在7月初進行訪問。

華府對於高端半導體的出口禁令以及針對中國的其他貿易限制，都加深美中關係嫌隙。

葉倫受訪時承認兩國存在分歧，並強調美國會持續捍衛自身的國家安全利益。

葉倫說：「美國正在採取行動並會繼續採取行動，目的在於保護我們的國家安全利益，即使這會給我們帶來一些經濟成本，我們仍會這樣做。」

但葉倫指出，經濟競爭會使兩國受益。她說道：「良性競爭對於美國和中國的企業及工人都有好處，這既是可能的，也是可取的。」

環球網報導，對於葉倫提到訪問中國的計畫，中國外交部發言人毛寧回應稱，中美雙方就各層級的對話和溝通保持著交流，「你提到的具體問題建議向中方的主管部門了解」。