新華社讚紐總理 不盲從美反中論

紐西蘭總理希金斯日前訪華時，走進北京大學發表演講。(中新社)

五眼聯盟之一的紐西蘭是美國傳統盟友，但新任總理希金斯近日訪京強調同中國合作「非常重要」。新華社29日發文讚揚紐西蘭「不盲目附和反華論調，獨立自主地做出符合本國原則和利益的選擇」，強調中紐雖在一些問題上存在不同看法，但雙方均視對方為夥伴而非對手。

希金斯日前攜帶商業團訪華，北京 會見習近平、李強 。他在一場媒體對話會上說，紐中關係對紐西蘭而言非常重要，當前兩國關係「十分積極且具有建設性」。他說，經歷新冠疫情 後，紐西蘭當前的優先考慮是持續擴大深化同中國的經貿合作。他並邀請中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。

新華社29日發文稱，紐西蘭的對華交往之道至少有三點值得其他西方國家深思。

第一點是紐西蘭不盲目附和反華論調，獨立自主地做出符合本國原則和利益的選擇。第二點是紐西蘭在處理對華關係上秉持理性務實態度，聚焦互利共贏合作。第三點則是紐西蘭秉持和而不同的立場，在求同存異中不斷擴大雙方的利益交匯點。

新華社提到，紐西蘭雖是美國傳統盟友，但並沒有盲目跟從，而是保持清醒和定力，從自身長遠利益出發發展對華關係。中紐兩國雖在一些問題上存在不同看法，但雙方均視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅。