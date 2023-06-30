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以色列總理：中國增加中東影響力 將迫使美國「留下來」

中國新聞組／北京30日電
以色列總理受邀訪華，他受訪時稱仍期待與美國總統拜登見面。（新華社）
以色列總理受邀訪華，他受訪時稱仍期待與美國總統拜登見面。（新華社）

以色列總理內唐亞胡將訪中。美媒報導，內唐亞胡近日在一場機密簡報中表示，中國在中東日益增長的影響力不一定是壞事，因為這將迫使美國留下來更積極參與該地區事務。有分析稱，如果這能促使中美施力減緩中東衝突，中東密室外交也是一個難能可貴的中美良性競爭事例。不過多名以國高官則批評內唐亞胡的做法可能使以色列成為中美冷戰的棋子。

俄羅斯衛星通訊社引述美國數字新聞網站Axios報導指出，一名以色列官員表示，內唐亞胡在以色列議會的一次祕密聽證會上表示，「中國在中東的參與並不一定是壞事。它可能是有益的，因為這將迫使美國留在這裡。」促使美國更積極地參與該地區事務。

該網站同時指出，白宮已經公開和私下警告中東地區的合作夥伴，在安全和技術領域與北京的合作過於密切可能會損害與華盛頓的關係。

香港01分析指出，由於如今作為極右聯盟政府總理的內唐亞胡與美國總統拜登當局素來關係不佳，重新就任總理半年來都沒有得到白宮的訪問邀請，以色列輿論將內唐亞胡的訪華行程描繪成對美外交示威。不過多名以色列前安全部門高層批評內唐亞胡在中美間「食兩家茶禮」，甚至可能會變成中美冷戰的棋子。

但無論如何，在6月中旬巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯訪中並同中國建立戰略夥伴關係之後，中國邀請內唐亞胡訪華其中一個目標看來是要達到推動以巴問題解決的外交目標。而拜登政府近月也在伊朗、沙特和以色列之間頻繁卻低調地推動「祕密外交」。如果拜登能與伊朗緩減區內衝突，又促成以、沙建交，其地位並沒有因中國介入區內事務而被削弱。

分析指出，「如果我們像以色列的媒體一般用中美競爭的角度去解讀今天中東外交走勢的話，這大概算得上是一個難能可貴的中美良性競爭事例。」

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