美方想重開高層軍事對話？中國外交官提條件：先解除制裁

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇28日表示，拜登政府若想要中美兩國武裝部隊之間進行高層溝通，美方就必須解除針對中方的制裁。資料照片。（美聯社）

中國一位外交官28日表示，如果拜登 政府想要中美兩國武裝部隊之間進行高層溝通，美方就必須解除針對中方的制裁。

國會山莊報與彭博新聞報導，中國駐美國大使館 發言人劉鵬宇（Liu Pengyu）在當天記者會表示，「美國方面知道他們跟中國的軍方對軍方關係出現困難的原因，就是實際上對中國實施單方面制裁」。

An official with the Chinese embassy called on the U.S. to lift sanctions against Beijing in order to reopen high-level military talks between the two superpowers. https://t.co/gI8RBp6PCa — The Hill (@thehill) June 29, 2023

劉鵬宇指出，「在兩國之間可以進行任何交流與合作之前，應該排除此類障礙」。

雖然劉鵬宇並未點名列舉任何制裁，但彭博新聞稱他很可能指的是美方要求接觸中國國防部 長李尚福上將。

李尚福2018年因中方採購俄製武器而遭到美國的制裁，中方官員此前已經向美方官員明確表示，除非美國撤銷限制，否則李尚福不會會晤美國國防部長奧斯丁。