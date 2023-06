美方想重開高層軍事對話？中國外交官提條件：先解除制裁

中國一位外交官28日表示,如果拜登 政府想要中美兩國武裝部隊之間進行高層溝通,美方就必須解除針對中方的制裁。

國會山莊報與彭博新聞報導,中國駐美國大使館 發言人劉鵬宇(Liu Pengyu)在當天記者會表示,「美國方面知道他們跟中國的軍方對軍方關係出現困難的原因,就是實際上對中國實施單方面制裁」。

