美方想重開高層軍事對話？中國外交官提條件：先解除制裁
中國一位外交官28日表示，如果拜登政府想要中美兩國武裝部隊之間進行高層溝通，美方就必須解除針對中方的制裁。
國會山莊報與彭博新聞報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇（Liu Pengyu）在當天記者會表示，「美國方面知道他們跟中國的軍方對軍方關係出現困難的原因，就是實際上對中國實施單方面制裁」。
An official with the Chinese embassy called on the U.S. to lift sanctions against Beijing in order to reopen high-level military talks between the two superpowers. https://t.co/gI8RBp6PCa— The Hill (@thehill) June 29, 2023
劉鵬宇指出，「在兩國之間可以進行任何交流與合作之前，應該排除此類障礙」。
雖然劉鵬宇並未點名列舉任何制裁，但彭博新聞稱他很可能指的是美方要求接觸中國國防部長李尚福上將。
李尚福2018年因中方採購俄製武器而遭到美國的制裁，中方官員此前已經向美方官員明確表示，除非美國撤銷限制，否則李尚福不會會晤美國國防部長奧斯丁。
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