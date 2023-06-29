不反對烏軍收回失地 傅聰說「有何不可」 暗示北京態度翻轉？

中國駐歐盟大使傅聰。（路透）

中國駐歐盟大使傅聰日前接受媒體訪問，被問及是否支持烏克蘭 收回包括俄占地區時表示「我不認為有何不可（I don’t see why not）」。分析認為傅聰此言暗示中方可能支持烏克蘭取回克里米亞 半島等遭俄羅斯 占據地區，中方似「態度翻轉」，也不排除中俄牢固的聯盟關係出現動搖。

半島電視台網站6月27日刊出傅聰本月稍早的一個訪問，傅聰稱，中方尊重所有國家的領土完整，當中國和前蘇聯建交時，中方也是這麼同意的，「但正如我所說，這些都是歷史問題，需要俄羅斯和烏克蘭談判解決，這就是我們的立場」。被問到是否支持烏克蘭收回失地包括俄佔地區，傅聰稱，「我不認為有何不可（I don’t see why not）」。

分析指出，傅聰此番發言暗示北京當局可能支持烏克蘭取回克里米亞半島等遭俄國占據的地區，恢復至1991年自蘇聯獨立時的完整領土，似顯示中方「態度翻轉」。但傅聰也在採訪中強調，相關爭議是「歷史問題」，須由俄烏雙方協商解決，而這也是中方的立場。

中國外交部發言人毛寧對此僅表示：「我不了解傅聰大使的具體表態。關於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的、明確的。關於克里米亞問題，我們認為各方應通過對話談判為政治解決危機創造條件」。

法廣引述半島電視台對此評論指出，除了傅聰，中國領導人一般不對俄羅斯吞併烏克蘭領土的行為發表公開評論。自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，中國從未予以譴責。 今年4月，傅聰也曾在紐約時報的訪問中表示，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也並不承認其吞併烏克蘭領土的行為，包括對克里米亞和頓巴斯地區。

自由亞洲電台引述「北京之春」雜誌榮譽主編胡平分析說，傅聰之所以代表中國政府支持克里米亞的回歸，是在影射台灣。「他在這種問題上採取這種立場主要是怕別人用同樣的理由支持台灣獨立，所以中國在任何場合都首先堅持領土完整。」

路透指出，瓦格納兵變讓中國開始重新思考與俄羅斯結盟的風險，胡平認為，中俄穩固聯盟似乎因此有所動搖。美國聖托馬斯大學國際研究講座教授、政治系主任葉耀元也持相同看法，他表示，由於俄羅斯在地區衝突中逐漸落入下風，中方可能會重新思考與其的伙伴關係，立場開始搖擺。