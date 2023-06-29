我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

不反對烏軍收回失地 傅聰說「有何不可」 暗示北京態度翻轉？

中國新聞組／北京29日電
中國駐歐盟大使傅聰。（路透）
中國駐歐盟大使傅聰。（路透）

中國駐歐盟大使傅聰日前接受媒體訪問，被問及是否支持烏克蘭收回包括俄占地區時表示「我不認為有何不可（I don’t see why not）」。分析認為傅聰此言暗示中方可能支持烏克蘭取回克里米亞半島等遭俄羅斯占據地區，中方似「態度翻轉」，也不排除中俄牢固的聯盟關係出現動搖。

半島電視台網站6月27日刊出傅聰本月稍早的一個訪問，傅聰稱，中方尊重所有國家的領土完整，當中國和前蘇聯建交時，中方也是這麼同意的，「但正如我所說，這些都是歷史問題，需要俄羅斯和烏克蘭談判解決，這就是我們的立場」。被問到是否支持烏克蘭收回失地包括俄佔地區，傅聰稱，「我不認為有何不可（I don’t see why not）」。

分析指出，傅聰此番發言暗示北京當局可能支持烏克蘭取回克里米亞半島等遭俄國占據的地區，恢復至1991年自蘇聯獨立時的完整領土，似顯示中方「態度翻轉」。但傅聰也在採訪中強調，相關爭議是「歷史問題」，須由俄烏雙方協商解決，而這也是中方的立場。

中國外交部發言人毛寧對此僅表示：「我不了解傅聰大使的具體表態。關於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的、明確的。關於克里米亞問題，我們認為各方應通過對話談判為政治解決危機創造條件」。

法廣引述半島電視台對此評論指出，除了傅聰，中國領導人一般不對俄羅斯吞併烏克蘭領土的行為發表公開評論。自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，中國從未予以譴責。 今年4月，傅聰也曾在紐約時報的訪問中表示，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也並不承認其吞併烏克蘭領土的行為，包括對克里米亞和頓巴斯地區。

自由亞洲電台引述「北京之春」雜誌榮譽主編胡平分析說，傅聰之所以代表中國政府支持克里米亞的回歸，是在影射台灣。「他在這種問題上採取這種立場主要是怕別人用同樣的理由支持台灣獨立，所以中國在任何場合都首先堅持領土完整。」

路透指出，瓦格納兵變讓中國開始重新思考與俄羅斯結盟的風險，胡平認為，中俄穩固聯盟似乎因此有所動搖。美國聖托馬斯大學國際研究講座教授、政治系主任葉耀元也持相同看法，他表示，由於俄羅斯在地區衝突中逐漸落入下風，中方可能會重新思考與其的伙伴關係，立場開始搖擺。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

上一則

LVMH創始人疫後首次訪華 攜兒女北京巡店

下一則

杭州地鐵推出「雙溫車廂」乘客可以選強冷、弱冷搭乘

延伸閱讀

拜登稱普亭是「世界賤民」正輸掉烏克蘭戰爭

拜登稱普亭是「世界賤民」正輸掉烏克蘭戰爭
兵變暴露普亭弱點…親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

兵變暴露普亭弱點…親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空
俄羅斯料將取代沙烏地 成中國最大石油供應國

俄羅斯料將取代沙烏地 成中國最大石油供應國
中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管