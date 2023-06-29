中央社工部人事就位 黨領導將深入社會角落

吳漢聖傳內定出任中央社工部部長。（取材自財新網）

20屆二中全會今年2月通過的「黨和國家機構改革方案」提出將新組建中共 中央社會工作部，據稱該部高層人事近期均已就位，即將掛牌。這個新單位的成立，被視為象徵中共黨國機器的控制和滲透將延展到更多社會角落，展現中共領導人所提出「黨領導一切」的要求。

港媒報導，中央社工部部長內定由中共中央委員、前中央和國家機關工委常務副書記吳漢聖出任。另，國務院 26日宣布免去柳拯民政部副部長、趙世堂國資委副主任職務，兩人都未到60歲退休年齡，也未公布新職，據稱兩人都將擔任中央社工部副部長。

據信，國家信訪局局長李文章也將擔任中央社工部副部長。報導稱高層人事已基本到齊，即將掛牌。

吳漢聖現年60歲，長年在中共中央國家機關工委任職，曾任遼寧省委常委、山西省委常委、中共中央和國家機關工委副書記、中共中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組組長等職。

根據中共「黨和國家改革方案」，新組建的中央社會工作部負責統籌指導人民信訪工作、推進黨建引領基層治理和基層政權建設，領導全國性行業協會商會黨的工作。

新京報曾發表社論指出，社會工作涉及社會治理和基層政權建設、城鄉社區建設、社會組織發展等諸多方面。以往相關工作職責分散在不同黨政部門，近年來北京 、上海、廣東等省市成立社會工作委員會，組建中央社會工作部，將地方經驗總結提煉並上升到中央層面，有利自上而下推動社會工作。

浙江日報旗下「潮新聞」則曾引述中共中央黨校公共管理教研部主任王滿傳分析指，中央社工部是黨中央職能部門，「這意味著黨中央不僅要直接領導社會工作，更要直接管理一些重要社會工作」。

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光早前曾在美國之音撰文指出，設立中共中央社會工作部「意味著國家機器現在要把其統治延伸、滲透到每一個不屬於國家機器的社會角落」。