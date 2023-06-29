與李強簽多項合作文件 紐總理歡迎中國加入CPTPP

中國務院總理李強28日在北京人民大會堂與紐西蘭總理希金斯舉行會談。（中新社）

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）27日會見中國國家主席習近平後，28日上午再與國務院總理李強 舉行會談，據中國外交部官網消息，希金斯表示紐方堅定奉行一個中國政策，並表態歡迎中國申請加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。

李強表示，中方願同紐方分享中國發展帶來的新機遇，並呼籲兩國要用好中紐「自貿協定升級議定書」，推動貿易投資邁上新台階。另兩國要推動數位經濟、綠色經濟、創意產業、教育 、旅遊等領域合作，共同倡導自由貿易，並支持亞太區域合作，拓展區域經濟合作。

希金斯表示，紐方對中方擴大開放帶來的機遇感到振奮，願同中方落實好雙方達成的一系列共識，深化經貿、科技、教育、可再生能源、地方等領域交流合作，就太平洋島國和多邊事務加強溝通協調，共同推動經濟復甦，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。他也歡迎更多中國企業家、遊客和留學生前往紐西蘭。

會談後，李強與希金斯共同見證兩國簽署科技、教育、農業、林業、檢疫、食品安全、知識產權等多項雙邊合作文件。此次希金斯訪中期間，兩國還發表了「中華人民共和國和紐西蘭關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。

聲明中除了提到紐西蘭重申堅持一中原則，兩國也對中紐自貿協定升級議定書2022年生效實施表示歡迎，認為其使原有協定得以擴展並更加現代化，並預計在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。

中紐還表示願加強雙邊貿易，紐西蘭表示歡迎中國申請加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。雙方還重申堅持多邊主義，維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的多邊體系，以及根據「聯合國憲章」通過對話協商解決國際間爭端的重要性。

美國之音報導，紐西蘭是「五眼聯盟」中對北京 態度最為友好的國家，習近平27日會見希金斯，稱非常重視與紐西蘭的關係，「中國始終將紐西蘭視為朋友和夥伴」。

不過，中國也曾對五眼聯盟發表過強烈措辭。前任外交部發言人趙立堅在2020年11月針對五眼聯盟批評北京在香港推行國安法一事發表回應稱：「不管他們長五隻眼還是十隻眼，只要膽敢損害中國的主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎」。