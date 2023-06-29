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波音中國總裁：737MAX中國機隊 9成恢復商業營運

記者黃雅慧／綜合報導
波音737MAX在今年1月於中國恢復商業載客。(取材自每日經濟新聞)
波音737MAX在今年1月於中國恢復商業載客。(取材自每日經濟新聞)

波音中國總裁謝利嘉28日通過公司官微發文稱，截至6月末，中國737MAX機隊已經有約90%恢復了商業運營，其中一些飛機還被投放到了區域國際航線上，連接中國國內城市與中亞和東南亞地區的一些目的地。她還期許自己很快能在中國國內旅行搭上自家的737MAX。

波音737MAX自2018、2019年出現兩次空難並導致346人遇難，此後被全球多國禁飛，直到2022年才被部分國家允許復飛。今年1月13日，波音737MAX 機型在中國恢復商業載客運營。

波音作為美國的重點工業，拜登政府上任後持續與中方接觸。希望能爭取波音737MAX在中國復飛。彭博報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2021年6月證實拜登政府與中方接觸爭取解除波音737MAX禁飛令，並稱中國是大市場，須確保美企能在當地做生意。

也是自2021年底開始，波音737MAX開啟在中國復飛的路程，波音737MAX於該年12月在華獲得適航批准，中國民航局表示，後續中國的航空公司還要完成飛機改裝、停場飛機恢復、駕駛員培訓等工作，經補充運行合格審定。國航、南航、海航、廈航的737MAX 都曾進行試飛。

中國民航局與波音公司2022年9月在浙江舟山組織召開了737MAX飛機運行評審（即 AEG 評審）專題會議並發布相關修訂報告，該會議被視為完成引進737MAX飛機的全流程；10月，隸屬蒙古航空公司（MIAT ）的波音737MAX在中國廣州降落，這是波音 737 MAX 首架商業航班在近4年禁令後首次復飛中國航線。

而波音此前在兩起737MAX飛機墜毀和其他問題後，導致該公司虧損連連，波音高管曾在2022年底表示，計畫在3年內恢復財務實力，預計到 2025年或2026年的年銷售額提高到約1000億美元。

拜登 航線 雷蒙多

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