LVMH創始人疫後首次訪華 攜兒女北京巡店

全球奢侈品巨頭LVMH集團創始人阿爾諾現身北京。（取材自微博）

中美關係緊繃，世界首富們卻掀起訪華熱。全球奢侈品巨頭LVMH集團創始人阿爾諾6月27日也攜兒女及旗下品牌負責人抵華「巡店」，足見LVMH集團對中國市場的重視。分析指出，微軟創始人比爾·蓋茲、特斯拉創始人馬斯克等美企負責人近來相繼訪華，有人調侃「幾乎半個美國商界都來了」，凸顯儘管美官方制裁連連，中國市場對美企仍有巨大的吸引力。

阿爾諾此行攜兒女及路易威登品牌負責人訪華。投資 界報導，在目擊網民的描述中，阿爾諾「巡店」路線從王府中環、SKP到國貿，對旗下LOUIS VUITTON 、DIOR等品牌在北京 核心商圈的零售門店巡視了一圈，大女兒Delphine Arnault 和小兒子Jean Arnault也隨行，兩人目前分別擔任Dior時裝CEO 和LV手表營銷總監的職位。

中國官媒環球時報6月27日在推特發文稱，阿爾諾冒著40˚C的高溫，開啟了他在疫情後的首次訪華之旅。除現身北京高端商場，此次還將與幾個城市的當地團隊會面。

投資界報導指出，中國市場歷來是LVMH集團至關重要的版圖。正如時尚圈內有句老話：得中國者，得奢侈品天下。這在LVMH集團的財報得到驗證：2022年，以中國為主力的亞洲市場（除日本）為集團貢獻了30%的收入，已經是集團第一大收入來源。2023年第一季度，LVMH集團在中國銷售額達210.35億歐元，同比增長17%，其中時裝和皮具部門是銷售主要動力。

據諮詢公司分析，到2030年，中國將為全球奢侈品市場貢獻40%的銷售額，成為全球最大高端消費市場。早在2023第一季度，全球奢侈品牌就掀起訪華潮，企圖搶占市場先機，包括Gucci、Prada 、Hugo Boss 、Burberry、H. MOSER & CIE.等品牌的高管。

不僅奢侈品牌看好中國市場，近來微軟創始人比爾·蓋茲、特斯拉創始人馬斯克、星巴克新CEO納思瀚、蘋果公司CEO庫克、英特爾CEO基辛格、摩根大通CEO傑米戴蒙、通用汽車董事長兼CEO瑪麗·博拉、高通CEO安蒙、聯合利華CEO司馬翰與前任喬安路等人也先後訪華，有人調侃，半個美國商界都來了。

商業大佬組團訪華的原因，報導分析，綜合來看，中國市場的吸引力在於：巨大的國內市場、熟練的勞動力和勞動力儲備、發達的航運和物流基礎設施、經濟開發區和超級城市群。即便全球經濟處在不確定性中，中國仍是一個有吸引力的投資目的地。