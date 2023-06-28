中國新版反間諜法7月1日上路 外媒憂採訪將受限

中國新修訂的「反間諜法」將於7月1日施行，外界擔心在華外國人士查找和儲存中方統計資料將因此發生困難，也擔心外媒採訪會受限。（示意圖／取材自Pixabay圖庫）

中國新修訂的「反間諜 法」將於7月1日施行，外界擔心在華外國人士查找和儲存中方統計資料將因此發生困難，也擔心外媒採訪會受限；中國外交部則稱，沒必要將反間法與外媒工作做聯結。

14屆中國全國人民代表大會常務委員會第二次會議4月底修訂通過2014年制訂的「中華人民共和國反間諜法」，將自7月1日開始實施。

無國界記者（RSF）當時批評，該法將間諜的定義擴大為「關係國家安全和利益的文件、數據、資料或物品」者；新版條文並允許當局禁止所有國籍的任何嫌疑人出境，並賦予有關部門對間諜活動嫌疑人進行全面調查的權力。

綜合中媒報導，中國外交部28日下午舉行例行記者會，有媒體提到，一些評論認為，「反間諜法實施後，在華的外國人在查找和儲存中方的統計資料方面會產生困難，也有人擔心，這會限制外國記者的採訪活動」。

中國外交部發言人毛寧回應表示，「你將反間諜法同外國記者的採訪活動相關聯是沒有必要的。中方一貫歡迎各國媒體和記者依法依規在華從事採訪報導工作，並為他們提供便利和協助，只要是依法依規合法合規，就沒有什麼可擔心的」。

毛寧說，任何國家都有權透過國內立法維護國家安全，這也是各國的通行做法。中國全面推進依法治國，將一如既往堅持法治原則，依法規範執法，依法保護個人和組織的合法權益。

此前，在華外國人士和媒體經常可聞因涉及「間諜」相關行為而被調查、拘捕。中國外交部3月間就證實，一名日本藥企日籍男性員工因涉嫌從事間諜活動而被強制刑事拘留。

澳洲 華裔記者成蕾是另個例子。2020年8月，中共當局以「洩漏國家機密」在北京 拘捕她；2022年3月，北京第二中級人民法院閉門審理此案，澳洲領事官員未被允許旁聽，至今未見法院的判決。

相關事例也包括中國國內的媒體從業人員。61歲的官媒光明日報副總編輯和專欄作家、同時也是美國紐約時報撰稿人的董郁玉，去年因「從事間諜活動」的指控而被拘禁，據指面臨10年以上的有期徒刑。

針對中國的反間諜法，無國界記者曾經抨擊，該法生效後將對記者和捍衛新聞自由人士構成更嚴重的威脅。