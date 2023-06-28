遭秦剛訓1小時？紐西蘭外長：確實是有「激烈討論」

紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）26日率團抵達北京，27日與中國國家主席習近平會面，代表團中不乏一些紐西蘭大企業。澳媒披露，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月和中國外交部長秦剛 開會時曾遭對方訓斥。馬胡塔27日表示，當時雙方確實有一番「非常熱烈」的討論。

路透引述澳洲 人報（The Australian）報導稱，馬胡塔今年3月和秦剛會面時，遭對方「長篇大論說教」及「嚴厲訓斥」，恐顯示紐國和其最大貿易夥伴中國之間的關係緊張。澳洲人報獲悉，馬胡塔當時遭秦剛「戰狼攻擊」（wolf warrior attack），歷經了「整整一小時的訓斥」。

馬胡塔27日向媒體表示，「我會說中國傳達其利益的方式非常強勢」，並形容3月那場會議討論「非常熱烈」。

馬胡塔並未進一步說明雙方會議討論的議題，她僅表示，能成功讓紐國總理獲邀訪中，反映了兩國關係的本質及成熟，也反映了兩國經熱烈討論後，紐國仍能率領一支貿易代表團訪中的事實。

中國是紐西蘭目前最大的出口市場，尤其是對酪農業。和鄰國澳洲相比，馬胡塔過去在譴責中國侵犯人權紀錄方面，採取較為謹慎的作法。

希金斯將在30日返國前，還將會見國務院 總理李強和人大常委會委員長趙樂際。