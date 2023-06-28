以色列總理7月訪中國見習近平 恐惹惱美國

以色列總理內唐亞胡據傳將於下月訪問中國，引發外界關注。（美聯社）

近日多家媒體引述「以色列 時報」消息指，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將於7月訪問中國，並與中國國家主席習近平 進行六年來首度會晤。內唐亞胡27日發表聲明證實已獲邀訪問中國，並強調美國仍是以色列重要盟友。

路透報導，內唐亞胡辦公室發表聲明指稱，美國總統拜登 的政府在一個月前已獲通知，得知內唐亞胡預計將訪問中國。據報導，華府持續仔細檢視以色列與中國的商業關係。

據聯合早報報導，「以色列時報」26日引述消息人士稱，內唐亞胡將於7月訪問中國，兩國領導人辦公室近日已就出訪安排進行深入聯繫。

報導指，內唐亞胡這趟中國行意在向美國傳遞一個訊息，即以色列還可尋求其他外交機會。此前，內唐亞胡於以色列國內推行的司法改革引起大規模抗議，美國總統拜登曾呼籲他放棄並妥協，還說自己短期內不會考慮邀請他訪問白宮。內唐亞胡回應稱，自己不會基於「國外的壓力」而做決定。

而內唐亞胡訪中，對北京而言，或將是在中東地區更進一步建立影響力的機會。今年6月，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）才赴中國與習近平會面，當時習近平表示願意幫助推動以巴和談。

報導也說，內唐亞胡在與沙烏地阿拉伯關係上試圖尋求中國的幫助，恐會引起也在一直敦促兩國關係正常化的美國不滿，「此行可能會惹惱拜登」。距離內唐亞胡上次訪中，是在2017年3月。

此外，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）將於三周後訪問美國，可能在一定程度上平衡與美國的關係。