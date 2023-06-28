習近平會紐西蘭總理 強調中國自立自強「非鎖國」

中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂會見紐西蘭總理希金斯。（新華社）

紐西蘭、越南 、蒙古國和巴貝多等四國總理昨出席夏季達沃斯論壇，並分別與中國國家主席習近平 會面。其中，習對紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，中國強調自立自強，絕不是閉關鎖國，允諾將繼續大力推進高水準對外開放，更好地依法保護外商投資 權益。

據央視報導，習近平昨與希金斯會見指出，雙方關係穩定發展，有利地區和平穩定。並指出，「我們強調自立自強，絕不是閉關鎖國，而是更好連通國內市場和國際市場。只有開放的中國，才會成為現代化的中國」。

習近平並稱，將繼續大力推進高水準對外開放，更好地依法保護外商投資權益，還呼籲雙方要繼續視對方為夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅，實施好雙邊自貿協定升級版和RCEP，雙方還可共同幫助太平洋島國發展。

習近平也讚賞希金斯上任後重視中紐關係，稱中國中國一直把紐西蘭當作朋友和夥伴，願同紐方共同努力，開啟兩國關係新的50年，推動中紐全面戰略夥伴關係行穩致遠；要繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，要共同倡導真正的多邊主義和自由貿易體系，共同幫助太平洋島國發展。

希金斯逛秀水街 買中國本土作品

據中方發布，希金斯說，紐方高度重視發展對中關係，希望通過此訪探尋更多合作機遇；紐方願持續擴大深化兩國經貿、教育、科技、人文等領域合作，共同實施好兩國自貿協定升級版；不應由分歧定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、相互尊重，紐方願與中方就幫助島國發展問題保持溝通。

另據紐西蘭媒體報導，希金斯此行重點在於雙邊經貿議題。為展現善意，他抵達北京的次日就去逛秀水街，並買了不少代表「中國智造」、「中國設計」的中國本土設計師作品，還為兒女選購熊貓玩偶和中式童裝。