我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

達沃斯演說 李強撕「風險」標籤：中國GDP將增5%

中國新聞組／北京28日電
中國國務院總理李強27日在​夏季達沃斯論壇發表演講。（新華社）
中國國務院總理李強27日在​夏季達沃斯論壇發表演講。（新華社）

中國國務院總理李強27日在夏季達沃斯論壇演講，談到中國經濟現狀及對經濟全球化發展等議題，他指出，中國經濟今年回升態勢比較明顯，預計第二季經濟增速將快於第一季（年增4.5%），全年有望實現年初確定的5%左右的增長目標。

外媒：李強想安撫外國商界人士

外媒觀察到，李強會見這些外國商界領袖時，謀求安撫這些商界人士。李強更以日前訪歐會見法企經驗提到，他希望「老外」企業家都成為中國「老鄉」，中國政府將繼續支持外國公司在中國做生意，試圖讓西方相信中國不是風險之國。

2023年夏季達沃斯論壇於27日至29日在天津梅江會展中心舉行，本屆論壇主題為「企業家精神：世界經濟驅動力」，這是該論壇時隔四年後在中國舉辦實體論壇，共有來自90多個國家和地區約1500名各界代表出席。

李強表示，世界正處在歷史演變的十字路口，經濟全球化碰到很多回頭浪，不應退回過去的彼此孤立狀態，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，並將在擴大內需潛力、啟動市場活力等方面推出更多更務實、更有效的舉措。

李強：西方炒作「去風險」是偽命題

李強也批評有些西方國家在炒作所謂的降依賴、去風險，一定程度上看這兩句話就是「偽命題」。李強說，如果說在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算，企業最有發言權，政府不應越俎代庖。這顯然是回應歐盟、G7對華的「去風險、非脫鉤」戰略。

路透提到，李強在論壇上沒有詳談中國的經濟發展計畫，令投資者期待政府經濟刺激政策能有更翔實的細節。

另據新華社報導，李強27日下午在出席企業家對話會，透露日前在歐洲訪問的小細節。李強說，他在法國巴黎見了施耐德電機（Schneider Electric）的董事長Jean-Pascal Tricoire，董事長非常喜歡中國，並給自己起了「趙國華」的中國名字。他還對李強說：「不要叫他『老外』，要叫他『老鄉』。」

李強邀請各位企業家到中國各地走一走，立體地了解中國，「相信以後你們也能夠成為我們的『老鄉』，向世界傳播講好中國故事」。

李強 國務院 投資

上一則

習近平會紐西蘭總理 強調中國自立自強「非鎖國」

下一則

北京發展機械人產業 目標2025年產業收入超300億人民幣

延伸閱讀

李強會晤越南總理：加快南海行為準則磋商

李強會晤越南總理：加快南海行為準則磋商
中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動

中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動
新聞評論／李強訪歐壓力 不小於布林肯訪中

新聞評論／李強訪歐壓力 不小於布林肯訪中
李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
瓦格納兵變戲劇性退場，但也是考驗中國決斷力的時候。圖為普亭(右)在克里姆林宮接待到訪的習近平。(路透資料照片)

瓦格納兵變考驗中國 港媒憶江澤民點名「後知後覺者」

2023-06-26 14:09

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了