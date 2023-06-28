達沃斯演說 李強撕「風險」標籤：中國GDP將增5%

中國國務院總理李強27日在​夏季達沃斯論壇發表演講。（新華社）

中國國務院 總理李強 27日在夏季達沃斯論壇演講，談到中國經濟現狀及對經濟全球化發展等議題，他指出，中國經濟今年回升態勢比較明顯，預計第二季經濟增速將快於第一季（年增4.5%），全年有望實現年初確定的5%左右的增長目標。

外媒：李強想安撫外國商界人士

外媒觀察到，李強會見這些外國商界領袖時，謀求安撫這些商界人士。李強更以日前訪歐會見法企經驗提到，他希望「老外」企業家都成為中國「老鄉」，中國政府將繼續支持外國公司在中國做生意，試圖讓西方相信中國不是風險之國。

2023年夏季達沃斯論壇於27日至29日在天津梅江會展中心舉行，本屆論壇主題為「企業家精神：世界經濟驅動力」，這是該論壇時隔四年後在中國舉辦實體論壇，共有來自90多個國家和地區約1500名各界代表出席。

李強表示，世界正處在歷史演變的十字路口，經濟全球化碰到很多回頭浪，不應退回過去的彼此孤立狀態，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，並將在擴大內需潛力、啟動市場活力等方面推出更多更務實、更有效的舉措。

李強：西方炒作「去風險」是偽命題

李強也批評有些西方國家在炒作所謂的降依賴、去風險，一定程度上看這兩句話就是「偽命題」。李強說，如果說在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算，企業最有發言權，政府不應越俎代庖。這顯然是回應歐盟、G7對華的「去風險、非脫鉤」戰略。

路透提到，李強在論壇上沒有詳談中國的經濟發展計畫，令投資 者期待政府經濟刺激政策能有更翔實的細節。

另據新華社報導，李強27日下午在出席企業家對話會，透露日前在歐洲訪問的小細節。李強說，他在法國巴黎見了施耐德電機（Schneider Electric）的董事長Jean-Pascal Tricoire，董事長非常喜歡中國，並給自己起了「趙國華」的中國名字。他還對李強說：「不要叫他『老外』，要叫他『老鄉』。」

李強邀請各位企業家到中國各地走一走，立體地了解中國，「相信以後你們也能夠成為我們的『老鄉』，向世界傳播講好中國故事」。