紐時：中國高溫暴雨 衝擊習近平糧食「自給自足」願景

河南小麥產區日前遭遇爛場雨導致小麥泡水發芽，圖為示意圖。（新華社）

中國近日各地出現極端氣候，河南 遭遇爛場雨導致小麥泡水發芽，華南地區高溫 導致上千豬隻死亡，西北糧產區則傳出洪水 災情。紐約時報以「極端高溫暴雨侵襲中國，習近平自給自足農業願景受衝擊」為題報導，稱氣候衝擊正威脅習近平推動中國「糧食供應自給自足」的目標，分析更稱中國今年可能進口更多小麥。

紐約時報報導，近年來，美中關係緊張、新冠病毒大流行及俄羅斯入侵烏克蘭，都造成全球糧食價格更大波動，加劇了中國種植更多本國農作物的緊迫性。

河南當地小麥5月下旬正值採收季時遭逢大雨，麥粒因此發芽發黑無法採收。河南官員表示，這場降雨為小麥收成造成10年來最嚴重的破壞。

進入6月，創紀錄的降雨量導致廣西北海市發生洪水；但包括上海、北京等大城市的多個地區，今年卻經歷了異常提前出現的高溫天氣，甚至超過了41度。其中，河南及中國中部地區的洪水，構成了對糧食安全的最新擔憂，這些地區生產中國3/4以上的小麥。

報導說，在中國這個歷史上曾因饑荒而導致王朝動盪的國家，執政當局意識到，滿足人民基本需求是政治穩定的先決條件。

確保中國有能力養活14億人口，是習近平領導中國邁向超級大國地位的關鍵，且將糧食自給自足視為關乎國家安全的問題，並提出「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的口號。

事實上，中國的食品價格漲幅並未達到其他主要國家的水準。但官員們擔心，中國食品供應容易受到全球衝擊的影響。2022年夏天，中國豬肉、水果和蔬菜價格飆升，促使當局投放戰略儲備豬肉以穩定價格。隨後，領導人便重申「糧食安全為重中之重」。

報導指出，與天氣有關的糧食供應衝擊，是中國更加難以預測的挑戰。美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）國際政治經濟學研究員劉宗媛（Zongyuan Zoe Liu）表示，儘管可實施更多法規限制地方政府售地及補貼農民，但極端天氣不僅會造成損害，且解決這一問題的成本非常高。

中國是世界上最大的小麥生產國和消費國。分析師認為，小麥產量下降可能迫使中國今年進口更多小麥，進而抬高全球糧食價格。