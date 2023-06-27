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把飯碗捧穩 中擬立法保障糧食安全

中國新聞組／北京27日電
為保障糧食有效供給，糧食安全保障法草案已提請全國人大審議。(新華社)
為保障糧食有效供給，糧食安全保障法草案已提請全國人大審議。(新華社)

為保障糧食有效供給，確保國家糧食安全，提高防範和抵禦糧食安全風險能力，維護經濟社會穩定，維護國家安全，糧食安全保障法草案26日提請十四屆全國人大常委會第三次會議審議。這是該草案首次提請全國人大常委會會議審議。

新華社報導，草案共11章69條，包括總則、耕地保護、糧食生產、糧食儲備、糧食流通、糧食加工、糧食應急、糧食節約、監督管理、法律責任和附則。

從本次常委會會議了解，當前中國糧食安全形勢總體較好，糧食連年豐收，庫存充足，市場供應充裕。與此同時，中國糧食需求剛性增長，糧食安全仍面臨耕地總量少、質量總體不高，糧食穩產增產難度加大、儲備體制機制有待健全、流通體系有待完善、加工能力有待提升、應急保障有待加強、節約減損有待規範等諸多問題挑戰。制定糧食安全保障法，對推動解決上述問題具有重大意義。

草案堅持總體國家安全觀，深入實施國家糧食安全戰略，立足中國國情、糧情，著力構建系統完善的糧食安全保障制度體系，為國家糧食安全提供堅實的法治保障；堅持問題導向，聚焦耕地保護和糧食生產、儲備、流通、加工等環節以及糧食應急、節約等方面突出問題，全方位夯實糧食安全根基，切實提高防範和抵禦糧食安全風險能力，保障糧食有效供給，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手裡；深入總結黨的十八大以來糧食安全領域改革成果，將經實踐檢驗成熟的政策措施和制度成果轉化為法律規範，為推進糧食安全治理能力現代化提供法治保障。

草案還對違反本法的行為規定了相應的法律責任，並與土地管理、農產品質量安全、食品安全、反食品浪費、安全生產等法律、行政法規進行了銜接。

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