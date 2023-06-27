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互聯網大會移師山東曲阜 李彥宏：百度文心推理速度飆17倍

中國新聞組／北京27日電
百度董事長兼首席執行官李彥宏26日在世界互聯網大會數字文明尼山對話上做主論壇發言。(新華社)
百度董事長兼首席執行官李彥宏26日在世界互聯網大會數字文明尼山對話上做主論壇發言。(新華社)

AIGC（人工智能生成內容）新技術興起，大模型成內容生產引擎，互聯網巨企紛紛發展大模型，百家爭鳴。連續九屆在浙江烏鎮舉辦的世界互聯網大會，移師山東曲阜於26日開幕，百度創始人兼董事長李彥宏在會上透露，文心大模型已升級至3.5版本，較3.0版本的訓練速度提升兩倍，推理速度飆升17倍。

大公報報導，在世界互聯網大會上，李彥宏發表題為「大模型重塑數字世界」的演講。李彥宏提到，早在4年前，大模型還沒被廣泛關注時，百度就推出文心大模型1.0，並持續演進到2.0及3.0版本。如今，文心大模型已經迭代到3.5版本，與3月份推出的3.0版本相比，訓練速度提升兩倍，推理速度提升17倍，模型效果累計提升超過50%。

李彥宏認為，文心大模型3.5版本，不僅是技術上的升級，更是安全上的升級，在數據質量、生成效果和內容安全性上，都得到明顯提升。

李彥宏指出，中國的AI大模型已具有一定基礎，各個企業需要奮起直追，發揮應用場景優勢，進一步深耕垂直領域，打造金融、醫療、電力等領域的專業大模型，以高質量應用和數據反饋實現技術優化，幫助大模型迭代升級，並建好AI生態。

「無論從技術趨勢，還是產業應用來看，大模型都絕不是曇花一現的風口。」李彥宏指出，大模型將是影響人類發展的重大技術變革，是拉動全球經濟增長的引擎，是絕對不能錯過的重大戰略機遇。

但他也強調，對於AI大模型變得炙手可熱，相關的治理挑戰不容忽視。

另據中央社報導，中國成立「世界互聯網大會國際組織」後的首場專題性活動尼山對話26日在山東舉行，聚焦人工智慧。有來自全球網路領域的近40名會員代表應邀參加座談，其中，阿里巴巴、滴滴、百度等曾「受罰」的平台企業高層皆受邀參加。

中國過去幾年加強對網路平台企業的監管，阿里巴巴和百度因違反反壟斷法被罰，滴滴則因違反數據安全、網路安全等遭重罰。不過，隨著經濟走下坡，官方表態支持平台經濟「健康發展」。

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