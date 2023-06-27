夏季達沃斯論壇時隔4年在中重啟 成吸引外資強心針？

第14屆夏季達沃斯論壇將在天津梅江會展中心舉行。(新華社)

世界經濟論壇第14屆新領軍者年會（又稱「夏季達沃斯論壇」）6月27日至29日在天津舉行，來自全球90個國家和地區的1500多名政商精英及學者參會。這是疫情 後該論壇首次線下舉辦，也是時隔四年在中國重啟。正值中國經濟前景撲朔迷離、內部消費不振之際，有媒體分析論壇此時舉行，不啻為一劑吸引外資強心針。

文匯報報導，當前全球經濟面臨新的挑戰，正處於轉型關鍵時期。據了解，本屆論壇聚焦六大主題：重啟增長、全球背景下的中國、能源轉型和材料供應、後疫情時代的消費趨勢、保護自然和氣候與部署創新。

中央社報導，中國國務院 總理李強將出席開幕式並發表主旨演講。中國外交部也宣布巴貝多、蒙古國、紐西蘭及越南 四國總理以及世界貿易組織秘書長將與會。

因疫情及俄羅斯入侵烏克蘭，近年對全球經貿供應鏈產生重大衝擊，再加上美國與中國的角力，西方國家強化自主欲對中國「去風險」、「降依賴」甚至「脫鉤斷鍊」，進而影響中國產業競爭力。因此外界預估中國將藉夏季達沃斯論壇主場優勢，向國際發出合作的倡議，以及中國經濟前景看好和歡迎外資的論調。

旺報分析指出，IMF於5月預計今年中國經濟成長為5.2％，較去年10月上調0.8％。同月，聯合國發布報告，對中國經濟的成長預測從此前的4.8％上調至5.3％。不過，近期，多家機構紛紛下修對中國經濟前景的評估。標普全球評級將中國今年經濟年增速預測從5.5％下調至5.2％，理由是中國經濟復甦雖將持續但並不均衡，其中投資和工業將拖累整體數據。

野村證券將其預測從5.5％下調至5.1％，美國銀行將預測由6.3％下調至5.7％，摩根大通由5.9％降至5.5％，瑞銀也由5.7％下調至5.2％。外界普遍認為，當前中國經濟一大問題是消費不到位。同時，房地產行業也持續低迷，難以帶動經濟成長。

分析寫道，值此之際，夏季達沃斯論壇時隔四年在中國重啟，將是中國藉機行銷市場、吸引外資的重要平台，也期望為中國低迷的經濟注入一劑強心針。