人大審議愛國主義教育法 維護「祖國統一」

圖為在山東昌邑市抗日殉國烈士祠，管理員和小學生一起向烈士牌位敬禮。(新華社)

中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉25日宣布，26至28日舉行的14屆全國人大常委會第3次會議，將審議「愛國主義教育 法」草案。他說，「維護祖國統一和民族團結」是這項法律的著力點。

中央社引述中國青年報報導，中國全國人大常委會法工委昨天上午舉行記者會，臧鐵偉在會中除作上述表示外，並指制定「愛國主義教育法」，落實中國憲法規定，以法治方式推動和保障「新時代愛國主義教育」，對「振奮民族精神、凝聚人民力量，推進強國建設、民族復興」具有「十分重大而深遠的意義」。

臧鐵偉說，「愛國主義教育法」以「習近平 新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入總結「新時代愛國主義教育」實施經驗，堅持「愛國、愛黨、愛社會主義相統一」，把「維護祖國統一和民族團結」作為著力點，把「實現中華民族偉大復興的中國夢」作為鮮明主題，遵循愛國主義教育規律。

他提到，「愛國主義教育法」主要內容包括：規定愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求；規定愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；規定主管部門和有關部門的工作職責。

同時還包括：各有關方面面向不同群體和對象展開愛國主義教育的任務；對充分利用各類資源、設施及平台等展開愛國主義教育作出規定；規定愛國主義教育的支持保障措施。

臧鐵偉表示，人大法工委將繼續通過各種官道和方式，徵集社會公眾的意見建議，修改完善好法律草案，宣傳闡釋好法律規定，更好地「弘揚愛國主義精神」。

根據公開資料，中共 18大以來，中共總書記習近平曾針對「弘揚愛國主義精神、開展愛國主義教育」發表一系列論述和指示批示；2019年11月，中共中央印發「新時代愛國主義教育實施綱要」，對新時代愛國主義教育作出全面部署；2022年10月，中共20大報告明確提出要「深化愛國主義教育」。