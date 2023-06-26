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紐時：瓦格納啟示 習近平若想攻台會三思

中國新聞組／北京26日電

俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。紐約時報外交記者黃安偉（Edward Wong）認為，如果中國國家主席習近平正考慮攻打台灣，俄烏戰爭中唯一令他重新考慮是否攻台，就是這事件。

中央社報導，俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津24日揚言要推翻俄國軍方領導層，兵鋒一度直逼俄羅斯首都莫斯科，消息震驚全球；雖然他次日突然以「避免流血」為由同意撤軍，令兵變只維持一天暫告平息，但有分析認為，事件損害了俄羅斯總統普亭的威信，而與俄羅斯「友好無止境、合作沒禁區」的中國對事件如何反應，也令人關注。

但，迄今中國官方沒有就事件作出回應。

黃安偉在其推特發文，引述新華社報導有關瓦格納集團叛變的事件時表示，「如果在俄烏戰爭中有單一事件，會令習近平重新考慮是否攻打台灣（如果他正考慮），就是這事件。」

他表示，截至他在24日發文時，中國官媒新華社就瓦格納集團兵變事件只作出2次報導，其中一次是普亭發表電視講話內容，而環球時報也有作出同樣報導，「這顯示「習近平毫無疑問密切留意事態發展，他會不會跟普亭通話？」

黃安偉表示，現在不是在中國有沒有僱傭兵問題，假設習近平正在看一場長期戰爭如何對一個國家產生意料之外的影響，「現在我們知道他對於中國解放軍內的忠誠問題是敏感的，他的反貪腐伸延至解放軍。」

黃安偉表示，在習近平這個位置的人，時常都會思考社會草根階層或菁英如何看待自己權力的潛在弱點及合法性。而這與體制有關，「我懷疑白紙運動加深了這方面的問題。」

今年3月習近平訪問俄羅斯與普亭會面，表示支持普亭2024年連任俄國總統。其後習近平又與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，習近平重申「對話談判」是走出戰爭「唯一出路」。

習近平 俄羅斯 普亭

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