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傅聰：中歐領導人會晤積極籌備中 「可望線下舉行」

中國新聞組／北京26日電
中國駐歐盟使團團長傅聰透露，中歐領導人會晤籌備工作正在積極推進中。（路透）
中國駐歐盟使團團長傅聰透露，中歐領導人會晤籌備工作正在積極推進中。（路透）

中國駐歐盟使團團長傅聰表示，中方始終視歐盟為國際政治和經濟舞台上的一支重要力量。他強調，中歐領導人會晤是中歐間的重要溝通機制，今年的會晤籌備工作正在積極推進，中國方面希望能盡快敲定領導人會晤日期，向外界展示中歐合作的具體成果。

據中國駐歐盟使團官網24日消息，傅聰20日出席瑞士stars基金會舉辦的中歐關係對話會時說，中國對歐政策向來保持穩定連貫，始終視歐盟為國際政治和經濟舞台上的一支重要力量；與部分人希望將中國打造為「對手」不同，中國視歐盟為夥伴。

他強調，中歐之間有很多共同點，在許多問題上可以攜手合作，特別是在應對氣候變化等全球性挑戰方面；人工智能目前廣受關注、熱度很高，中歐之間在該領域可探討的內容很多；在核不擴散領域，中歐也有許多共同利益。儘管中歐關係面臨一些困難和挑戰，中國仍然堅信，加強合不僅符合雙方利益，也將造福世界。

受新冠疫情影響，去年中歐領導人會晤以視訊方式舉行，外界預期，今年會晤可望在北京線下舉行。

「在太陽能領域，中國幹一年頂美國50年，歐美須找到與中國合作的方法」，英國金融時報日前以此為題刊登美國哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」概念提出者格雷厄姆艾利森的文章說，在光伏產業這一極具潛力的領域，中國的投入和成就都令美歐難以望其項背；一個「令人難以接受的事實」是，西方國家必須找到與中國合作的方法。

文章指出，國際能源署（IEA）的數據顯示，今年全球太陽能生產支出（約3800億美元）將有史以來首次超過石油生產支出（約3700億美元），這帶來的地緣政治影響是巨大的；在過去的一個世紀，中東之所以一直是圍繞石油和天然氣等主要燃料的「大博弈」的中心舞台，就是源於這些國家對於上述能源供應的把控。

為何「中國幹一年能頂美國50年」？艾利森將推動中國在這一領域成功的因素歸結於，在華生產可帶來較低的資本成本、快速的監管審批、對外國競爭的保護、較低的勞動力成本、無與倫比的供應商網絡，以及快速增長的國內需求。

在文章最後，艾利森得出結論：「雖然承認這一點很痛苦，而且這樣說可能在政治上是不可接受的，但殘酷的事實是，正如在包括電動汽車在內的其他綠色技術領域一樣，在太陽能領域，西方的綠色未來將是紅色的。」

 

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