關係正緊張 韓飛中航班縮減

據韓國官方統計，今年1月至5月中韓航線的旅客數量約120.6萬人次，僅為2020年疫情爆發同期的60％。圖為海南海口今年4月舉辦第三屆消博會，韓國館前身著韓服的人偶在招攬參觀者。（中新社）

由於中韓緊張關係及往來遊客需求減少，多家南韓 航空公司將暫停部分飛往中國的航班，這對中韓關係來說，又是一個「壞消息」。

韓聯社昨引述消息人士指出，大韓航空將於8月1日至10月28日暫停「金浦—北京 」航線 ；仁川飛往廈門的航線則將於8月9日至10月28日停運。

韓亞航空也將於7月6日起暫停「金浦—北京」航班，並於7月8日起暫停仁川飛往深圳的航班。韓亞仁川往返西安的航班已於6月20日起停運，預計要到10月28日才會恢復。

不過，香港01報導指出，即便南韓與中國部分航班停飛，航班總數也會隨著其他中韓航線的復飛或增開而保持不變甚至增加。大韓航空計畫分別於7月19日及9月27日，恢復在疫情期間暫停的「仁川—長沙」和「仁川—威海」航線。

在班次方面，大韓航空往返中韓的航班計畫將從6月每周95班次，至7月增加為每周124班，8月將維持每周114班次。韓亞6月至8月將中韓航班數維持在每周85班次。

一段時間以來，韓國尹錫悅政府在涉華敏感問題上趨附美國，頻頻發表錯誤言論、挑釁中國，導致中韓關係持續緊張。觀察者網報導指出，隨著美國國務卿布林肯訪華，中美關係釋放出止跌企穩的積極信號，韓媒於日前紛紛撰文，呼籲南韓政府盡快修復對華關係。韓國外長樸振也在25日表示，韓方沒有理由與中國「反目成仇」，也不願看到這種情況發生，韓方將繼續加強同中方的戰略溝通。

樸振表示，本著互尊互惠的精神，推動韓中關係成熟健康發展是尹錫悅政府的基本立場。