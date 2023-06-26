瓦格納兵變考驗中國 港媒憶江澤民點名「後知後覺者」

瓦格納兵變戲劇性退場，但也是考驗中國決斷力的時候。圖為此前普亭在克里姆林宮接待來訪的習近平。(路透資料照片)

瓦格納 集團一日兵變告終，港媒刊文分析指出，這無疑給中國敲響了警鐘，對大國領導人而言，面對內外變局，正考驗著中國當局的決斷力。文章並回顧20多年前，時任國家主席江澤民 在美「911事件」發生後當機立斷表態譴責恐怖主義，為中國贏得關鍵十年發展期，意有所指稱，歷史轉折往往由偶發事件牽動，「後知後覺者只有事後復盤時才會看到其中必然性。」

香港01文章分析指出，這次瓦格納戲劇性兵變，對中國而言，無疑敲響了警鐘，面對內外變局，尤其是隨時可能因為偶發事件而翻開歷史性一頁的俄烏戰爭，考驗中國決斷力的時候到了。上一次中國面對這樣的考驗是「911事件」發生之際，江澤民當機立斷，是很多人津津樂道的外交案例。

已故吳建民大使在「外交案例」書中寫道，「911事件」發生後，中國政府面臨著靜觀，不表態；靜觀各方反應和動向後再表態；以最快的速度譴責恐怖主義三種抉擇，中國政府選擇了第三種。「911事件」發生當晚，江澤民當即召集中央常委開會，並在會後5小時就與美總統布希通話，對此事件譴責與慰問，同時表達向美方提供一切必要支援和協助意願。

「911事件」發生前，中美因炸館事件、南海撞機事件等陷入僵局。而「911事件」發生後，中國政府的反應迅速、及時、正確，尤其是兩國元首間的電話往來，使美國認識到中國不是美國的敵人，恐怖主義才是主要威脅，對穩定推動中美關係的發展產生了積極作用，影響深遠。「事件發生5小時後打電話與3天後打電話效果是完全不一樣的。」

文章指出，俄烏戰爭也是對中國決斷力的關鍵考驗。雖然迄今為止，中國試圖在俄羅斯和烏克蘭 之間尋求政治平衡，但隨著事態的演變，這樣的平衡越來越難以把握，且在戰事外，中國正因此付出不可估量的「溢出」代價，比如中美又一次站在了懸崖邊上、歐洲的「去風險」等。

中國政法大學教授、哈佛大學甘迺迪學院阿什民主治理和創新中心研究員楊軍在「烏克蘭局勢走向關乎中國國運」一文中呼籲，「中國作為舉足輕重的地緣政治大國，理應進一步調整對俄烏的立場，更明確表明態度，果斷站在歷史勝利者一邊。」因為「此舉關乎中國未來國運，不可不察。」而暫時平息的瓦格納兵變，似乎以更加直接的方式給中國敲響警鐘。

美國之音則引述觀察人士指出，瓦格納兵變後，俄軍在烏克蘭一役的敗象已現。一旦普亭戰敗，中國絕不可能軍援俄國，因為代價太高，所以他們認為，中國此時仍應會繼續保持中立，靜觀其變。