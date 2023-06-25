現代「安史之亂」？瓦格納叛變引爆中網 相關詞彙立刻遭封鎖

傭兵組織瓦格納集團24日發動兵變引發中國民眾高度關注。（美聯社）

俄羅斯 傭兵組織「瓦格納 集團」（Wagner Group）領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發動的兵變，雖然卻在24小時後閃電落幕，但仍在中國網上引發熱議，不少人將事件與唐代安史之亂做對比，而相關敏感詞彙隨後則在網上被封鎖。

據美國之音報導，普里格津「兵變事件」消息傳出後，立刻引起中國廣大民眾關注，在中國社交平台微博上迅速攻佔熱搜榜前十名中的第一、二、七、八名。另，該事件也在推特上，引發了有關中國和俄羅斯的「無上限」親密關係以及普亭入侵烏克蘭和中國攻台類比的各種討論。

報導引述CNBC北京 分社主任尹哉媛（Eunice Yoon）在推特的發文指出，正值端午節，「中國民眾被瓦格納領袖普里格津兵變普廷的新聞給迷住了」。她認為，人們把此事和公元755年唐朝發生的「安史之亂」進行比較，「叛亂」這個主題標籤的瀏覽量達到7.2億次。

安史之亂發生在中國唐代玄宗末年至代宗初年（公元755年12月16日至763年2月17日），由唐朝將領安祿山與史思明背叛唐朝後發動的戰爭，是唐由盛而衰的轉折點。

另在推特上，一位居住在烏克蘭，此前因為俄烏戰爭發表評論獲得高度關注的王吉賢則發文說，「不吹不黑的說，如果真的結束了，那俄羅斯的維穩水準真的比北京強多了」，那麼多坦克車也沒壓死一個人。「不過俄軍人心散了，這以後打仗還是派政委指導員做督戰隊了。」

中國鷹派媒體「環球時報」前總編輯胡錫進在事件伊始時如此評價：「普京（俄羅斯總統普亭）已經將此事定性為『背叛』和『軍事叛亂』。普里戈津（普里格津）的叛亂可能會帶來一系列後果，將普京政權置於其發動『特別軍事行動』以來最嚴峻的考驗之中。」

此文一出引來大量中國網友譏諷性回覆。一位名為「Simon Song」的網友回應，「你在北京看到普京沒？」而另一位網友則貼圖回應，「侵略戰爭真的變成衛國戰爭，共產黨看到沒？」

此外，在微博上有網友發文稱，聽了一路的歷史，安祿山、朱溫、楊廣三徵高麗，早上就傳來了瓦格納，歷史的劇情一點沒變就來到了眼前重新上映，大帝的結局，會成為唐玄宗落荒而逃，還是隋煬帝被自己人亂軍打死？死相難看已無懸念。他還補充說，「鐵鍋燉大鵝的廚子（瓦格納）會是搶了皇位滅了唐王朝的朱溫麼？」

還有網友發了一個段子寫到，「起兵時是安祿山，來勢洶洶又似蕫卓，直逼莫斯科要做李自成，怎知最後原形畢露是宋江。」據悉，不少相關的關鍵詞，還有類似貼文在中國也早已被封禁。

針對此起事件對中國國家主席習近平帶來什麼啟示，香港網路媒體《香港01》引述中國政法大學教授楊軍在「烏克蘭局勢走向關乎中國國運」一文表示，「中國作為舉足輕重的地緣政治大國，理應進一步調整對俄烏的立場，更明確表明態度，果斷站在歷史勝利者一邊。」因為「此舉關乎中國未來國運，不可不察。」